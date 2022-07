Le jeu PUBG Mobile sera l’hôte d’un premier concert virtuel avec Blackpink

Il s’agit d’une volonté de la part de l’éditeur du jeu PUBG Mobile, le géant Tencent Games, d'élargir [son monde] en constante évolution”, selon un communiqué.

Plusieurs dates de concert sont prévues au calendrier, soit les 22, 23, 29 et 30 juillet prochains en Amérique du Nord et du Sud, et ailleurs dans le monde les 23, 24, 30 et 31 juillet. Les billets, gratuits, seront offerts dans le jeu à partir du vendredi 15 juillet. Les joueurs et joueuses qui souhaitent assister à l’événement devront aussi se procurer un ensemble de ressources spéciales avant celui-ci.

Des costumes virtuels (skins) créés pour l’occasion seront disponibles dans le jeu dès le 23 juillet, et pourront être portés pour une durée limitée, soit jusqu’à la fin du mois d’août.

Cette série de concerts marque un retour en force du groupe de pop coréenne Blackpink, dont le plus récent album remonte à 2020. La formation compte dévoiler dans PUBG Mobile un morceau spécial et un nouveau vidéoclip conçus et créés spécialement pour cette collaboration . Blackpink prévoit aussi lancer de nouvelles chansons avant la fin de l’été.

Voir des événements culturels dans un jeu vidéo est de plus en plus monnaie courante, avec Fortnite en tête de file. La plateforme du jeu a été l’hôtesse de plusieurs rendez-vous de court-métrage, appelé Short Nite. Le jeu, très populaire auprès des jeunes, a aussi accueilli sur sa scène virtuelle la chanteuse Ariana Grande et le rappeur Travis Scott.

La plateforme de jeu Roblox a aussi accueilli Lil Nas X en 2020, un concert qui a cumulé quelque 33 millions de vues.