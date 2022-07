De la prévention dans les lieux publics à Saguenay

Pour une dixième année de suite, le projet sociocommunautaire de la Ville de Saguenay sera déployé sur le territoire. Des policiers et certains organismes communautaires seront visibles dans les espaces publics pour faire de la prévention dans le but d’améliorer la sécurité des citoyens.

« On va faire de l'animation et de la sensibilisation dans les parcs. C'est nous qui allons au cœur des parcs, qui vont dans l'action pour faire en sorte que tout se passe bien et que le milieu soit sécuritaire pour l'ensemble des citoyens. » — Une citation de Édith Cottenoir, coordonnatrice de La Corporation les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi

Les organismes communautaires veulent que les jeunes prennent conscience de leur environnement et qu’ils développent un sentiment d’appartenance avec leur milieu.

Si par exemple il y a des méfaits ou des gestes qui se posent dans les parcs, il peut aussi y avoir une intervention par les pairs. Se faire dire par son ami : “heille voyons, brise pas mon parc“, bien ça aura peut-être plus d'impact que si les policiers le disent , croit Mme Cottenoir.

Le quartier général de la police de Saguenay est situé dans le secteur d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Des policiers de Saguenay participent eux aussi au projet sociocommunautaire. Ils seront présents dans les espaces publics et sur les pistes cyclables. Ils sont spécialisés dans ce genre d'intervention.

Il faut savoir que les jeunes policiers ont une formation de plus en plus communautaire , a fait savoir le porte-parole du Service de police de Saguenay, Carl Tremblay.

Bien que des policiers et des organismes communautaires participent au projet, leur travail se fait séparément.

S'il y a besoin de concertation, on va se parler. On va toujours laisser les travailleurs de rue et les travailleurs sociaux faire leur travail. Nous, quand on est là, c'est pour assurer la sécurité des lieux. On leur fait confiance puis c'est important de respecter les rôles de chacun , a ajouté Carl Tremblay.

D'après un reportage de Béatrice Rooney