Le Dagobert s’excuse du geste homophobe d’une employée

L’un des clients, Nicolas Gaudreault, affirme que lui, son copain et une amie de ce dernier ont été invités à quitter le bar de la Grande Allée samedi soir sous prétexte que leur comportement était trop homosexuel et dérangeait d’autres clients.

Une employée du club est venue me voir vers 23 h 45 pour m’informer que des clients réguliers trouvaient que nous n’avions pas notre place ici. Certains clients trouvaient que nos vêtements dérangeaient, nos mouvements de danse dérangeaient, mais surtout que nos personnes dérangeaient. L’employée nous a donc demandé de quitter avant que cela finisse en bataille , raconte M. Gaudreault dans un message publié dimanche matin sur Facebook.

Inaction dénoncée

Il reproche au personnel qui était en poste samedi soir de ne pas être intervenu auprès des clients qui les auraient montrés du doigt, ses amis et lui, en plus de leur lancer des bouchons de liège et de tenir des propos discriminatoires.

Je condamne les employés du Dagobert qui sont clairement au courant de ces situations et qui préfèrent fermer les yeux, au détriment d’avoir un environnement sécuritaire et inclusif pour les clients , dénonce Nicolas Gaudreault.

Les faits allégués décrits par le client et la réaction initiale du Dagobert ont suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

La direction du bar Le Dagobert affirme ne tolérer aucun geste homophobe de la part de ses employés et de ses clients. Photo : Radio-Canada

Le Dagobert avait dans un premier temps contredit la version du plaignant, allant jusqu’à qualifier ses propos de mensongers . Reconnaissant que des clients avaient bel et bien tenu des propos homophobes, l’établissement avait indiqué que l’employée visée par la plainte s’était empressée d’intervenir pour y mettre fin.

Son but était simplement le désir de protéger les clients visés le temps d’expulser les clients homophobes qui étaient de passage à Québec (ils venaient d’Ottawa) pour le Festival d’été , avait écrit Le Dagobert dimanche dans une publication Facebook qui a depuis été retirée.

Dans un deuxième message publié lundi, la direction de l’établissement est revenue sur sa déclaration initiale.

Après de plus amples vérifications, interrogatoires et visionnements d'images, nous avons constaté qu'une employée qui agissait comme serveuse a pris l'initiative de suggérer à des clients de se déplacer ou de s'en aller (la version demeure différente entre celle de l'employée et des clients) mais il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas les consignes que les employés doivent respecter au Dagobert , peut-on lire sur la page Facebook Dagobert Nightclub.

Tolérance zéro

La direction du bar mentionne que les clients mal intentionnés auraient dû être expulsés. Elle assure ne tolérer aucun geste homophobe en ses murs. L’employée visée par les allégations a été congédiée lundi.

Le Dagobert engage des personnes de la diversité depuis le début des années 80, et même si une employée a agi avec peu de discernement, il n'en reste pas moins que l'ensemble des employés sont attristés de la situation , écrit l’administration du bar.

Elle s’engage à venir en aide à la communauté LGBTQ+ en organisant une levée de fonds afin de promouvoir l’acceptation de la diversité.

La direction du Dagobert s'est engagée à soutenir la communauté LGBTQ+ (archives). Photo : Radio-Canada / Jane Robertson/CBC

Nos pardons les plus sincères à tous ceux que nous avons pu blesser et offenser , conclut la direction.

Le copropriétaire du Dagobert, Jean-Frédéric Laberge, et le client Nicolas Gaudreault ont décliné les demandes d'entrevue de Radio-Canada.