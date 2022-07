Les entreprises mieux outillées pour effectuer le virage numérique

Il s'agit de la deuxième phase du programme Mes achats à quelques pas qui vise à encourager l'achat local. Le Regroupement des Chambres de commerce tire plusieurs conclusions à la lumière de cette nouvelle étude menée en collaboration avec la corporation du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« L'achat local demeure un enjeu extrêmement important. C'est important que nos entreprises restent avec un pignon sur rue au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais le virage numérique vient alimenter cela, donc un ne va pas sans l'autre. » — Une citation de Sandra Rossignol, vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord

Les achats en ligne sont de plus en plus populaires depuis le début de la pandémie et il était important pour l'organisation de dresser un bilan de cette croissance fulgurante du numérique.

Cette nouvelle étude dresse le portrait des habitudes des consommateurs et de la perspective des entreprises concernant le virage numérique, une première dans la région. L'étude avait un objectif clair, soit celui d'obtenir des données spécifiques sur la région. Plusieurs entreprises pourront s'en servir comme référence.

On s'est assuré dans la méthodologie d'avoir un échantillon autant au niveau des consommateurs qu'au niveau des entreprises et qu'il soit représentatif de la région au grand complet , mentionne Marc Bouchard, consultant chez Segma Recherche.

Un virage fructueux

À la boutique Ultraviolet de Chicoutimi, le virage numérique a été bénéfique et plusieurs façons de faire sont restées en place depuis la réouverture des commerces, qui ont été fermés plusieurs fois au cours des deux dernières années.

« On continue d'aller de l'avant. On a fait de nouveaux ajouts de manière mensuelle sur nos différentes plateformes. Nous avons maintenant une équipe de travail temps plein pour les médias sociaux et le web. La plupart des consommateurs magasinent sur les téléphones, il faut que ce soit rapide et instantané. » — Une citation de Jean-Philippe Fortin, responsable du Ultraviolet à Chicoutimi.

La troisième phase du programme Mes achats à quelques pas devrait être la création d'un guichet unique pour soutenir les entreprises de la région.

D'après un reportage de Katya D'Amour