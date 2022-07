L’augmentation des taux d’intérêt pourrait faire mal à de nombreux propriétaires

On s’attend à ce que la Banque du Canada hausse son taux directeur ce mercredi, et qu’elle le fasse à plusieurs reprises d’ici le mois de décembre, et peut-être au-delà, selon la situation économique.

Des propriétaires doivent s’attendre à une hausse des mensualités

À titre d’exemple, pour un prêt hypothécaire de 300 000 $, une augmentation 0,5 point de pourcentage du taux d’intérêt représente une augmentation de 90 $ par mois, soit plus de 1000 $ par année.

Au pays, un quart environ des prêts hypothécaires sont à taux variables. Mais depuis un an, souligne la Société canadienne d’hypothèque et de logement, le nombre de personnes qui ont eu recours à ce type de prêts a augmenté.

Tara Bourassa-Ochoa, économiste principale en recherche de l’habitation à la SCHL. Photo : Radio-Canada

En 2021, il y avait un écart assez significatif entre les taux variables et les taux fixes, les taux variables qui étaient beaucoup plus bas, donc pour certains, plus alléchants, et donc on a une majorité des Canadiens, l’année passée, et même en début de cette année, qui ont décidé d’opter pour un taux variable , souligne Tara Bourassa-Ochoa, économiste principale en recherche de l’habitation à la SCHL .

Pour ces propriétaires, les prochains mois réservent donc de mauvaises surprises. Soit que le paiement hypothécaire va augmenter, de période en période, donc on va le voir à cause que le taux d’intérêt va augmenter, ou, il y a d’autres cas où c’est la proportion capital versus intérêts va changer , explique Tara Bourassa-Ochoa.

L'avantage aux taux fixes

Selon Jean-François Perrault, premier vice-président et économiste en chef à la Banque Scotia, les propriétaires qui ont négocié un prêt à taux fixe de 5 ans, soit l’immense majorité des propriétaires, ne devraient pas subir des conséquences aussi grandes que ceux qui ont un prêt à taux variable.

[Ces taux] sont plutôt en fonction des taux d’intérêt de marché, donc les taux d’intérêt sur les obligations gouvernementales à cinq ans, qui eux ont déjà augmenté beaucoup, parce que, évidemment, ce sont des taux d’intérêt qui sont fonction de ce qu’on anticipe qui va arriver dans les années à venir. La hausse de taux qu’on prévoit à très court terme est déjà incorporée dans ces taux d’intérêt-là , rappelle-t-il.

Jean-François Perrault, premier vice-président et économiste en chef à la Banque Scotia. Photo : Radio-Canada

Même si les taux d’intérêt continueront à augmenter, ces propriétaires pourraient s’en sortir avec moins de mauvaises surprises. Lorsque la Banque du Canada va augmenter ses taux, il n’est pas clair que les taux d’intérêt à cinq ans, eux, augmentent beaucoup , indique M. Perreault.

L’accès à la propriété devient encore plus difficile

La hausse faramineuse du prix des maisons au Nouveau-Brunswick, comme ailleurs au pays, a freiné les espoirs de plusieurs qui souhaitaient acheter une première maison. Maintenant, la hausse des taux hypothécaires en empêchera plusieurs autres de devenir propriétaire.

« Disons, les plus jeunes, ça peut être la pire chose qui n’est jamais arrivée. » — Une citation de Anne Smith, agente immobilière chez Royal LePage Atlantique

Anne Smith, agente immobilière chez Royal LePage à Fredericton, a remarqué que les jeunes ménages avaient tendance à réduire leurs attentes, question de pouvoir se payer une maison.

Anne Smith, agente immobilière chez Royal LePage Atlantique. Photo : Gracieuseté d'Anne Smith

Plusieurs souhaitent profiter des taux d’intérêt actuels, avant qu’ils n’augmentent trop. Les gens [...] ne veulent pas attendre, ils veulent vraiment acheter une maison, ils ont peur qu’ils ne pourront pas acheter du tout dans un an, dans six mois, parce que les taux d’intérêt continuent à monter , explique Anne Smith.

Pour les jeunes ménages, la prochaine année ne sera pas facile selon Jean-François Perrault.

L'augmentation des taux hypothécaires rend encore plus difficile l'accès à la propriété. Photo : Google Streetview

À moins qu’il y ait une grosse baisse du prix des maisons, ce qu’on n'entrevoit pas, forcément lorsque les taux d’intérêt augmentent, ça limite l’abordabilité davantage , soutient-il.

Et la difficulté d’accéder à la propriété, explique l’économiste, aura des répercussions sur les loyers que doivent payer les locataires. Les gens qui ne peuvent plus se permettre d’acheter une maison, doivent évidemment se loger dans les logement à louer [...] donc ça met une pression à la hausse sur les loyers, ce qui contraint encore plus l’abordabilité.

On ne s’attend pas à une catastrophe

De façon générale, les Canadiens remboursent leurs prêts hypothécaires. En ce moment, selon la SCHL , ils le font plus que jamais.

Aussi, avant d’accorder un prêt hypothécaire, les institutions financières calculent les capacité de payer des emprunteurs advenant une hausse des taux d’intérêt de 2 %.

Pour le moment, les Canadiens sont en mesure de faire leur paiements hypothécaires et sont en mesure de le faire à temps , souligne Tara Bourassa-Ochoa, de la SCHL .

En fait, lorsque des problèmes surviennent, les ménages ont tendance à payer leurs prêts hypothécaires avant leurs autres dettes.

Par exemple, les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts personnels, les prêts auto, historiquement parlant, on va voir des délinquances augmenter du côté de ces autres produits-là, avant de le voir du côté des prêts hypothécaires , dit-elle.

Et c'est ce qui est observé en ce moment ajoute Mme Bourassa-Ochoa. On est encore à des niveaux relativement bas, mais c’est un indicateur qui est possiblement précurseur des délinquances du côté des prêts hypothécaires , dit-elle.

Et selon l’économiste en chef à la Banque Scotia, le contexte économique actuel reste malgré tout relativement positif. Lorsqu’on regarde les données économiques ponctuelles, lorsqu’on regarde le marché de l’emploi, ça demeure très très très fort. L’augmentation de taux d’intérêt qu’on observe, et qui va continuer, se fait dans un environnement de croissance forte, donc ça mitige un peu les inquiétudes qu’on a.

Faire preuve de prudence

S’il est impossible d’éviter les augmentations des taux d’intérêt, il est possible, dans certains cas, d’en limiter les effets, lorsqu’il s’agit, par exemple, de demander un nouveau prêt hypothécaire, ou de refinancer un prêt existant.

Ce qui est attrayant en ce moment c’est que les taux d’intérêt à court terme sont beaucoup plus faibles que les taux d’intérêt à plus long terme, donc les gens vont avoir une tendance à vouloir épargner en prenant un taux d’intérêt variable. Il est important par contre que ces gens-là soient conscients que ces taux d’intérêt-là vont augmenter fortement dans les mois à venir , prévient Jean-François Perrault, premier vice-président et économiste en chef à la Banque Scotia.