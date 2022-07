Nintendo dévoile Kirby’s Dream Buffet, un jeu à la croisée de Mario Party et de Fall Guys

Cette bande-annonce présente le jeu comme étant une compétition de minijeux durant laquelle les joueurs et joueuses tenteront vraisemblablement de contrôler leur propre Kirby et d'amasser un maximum de fraises.

Cette récolte fruitée se fera à travers une variété de niveaux qui rappelle le jeu à succès Fall Guys, paru en août 2020. La comparaison est aussi inévitable avec le mode multijoueur de la série de jeux vidéo Mario Party, en raison de ses minijeux.

Il s’agit du deuxième titre Kirby à être annoncé dans la dernière année, après Kirby and the Forgotten Land, qui est sorti en mars dernier. Ce dernier se veut toutefois une aventure plus classique du personnage de Nintendo.

Le jeu sera offert plus tard cet été en téléchargement sur le Nintendo eShop.