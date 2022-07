Une minisérie sur les deux Québécoises arrêtées pour trafic de cocaïne en Australie

Cette série de trois épisodes relatera le récit d'Isabelle Lagacé et de Mélina Roberge, impliquées et reconnues coupables dans l'une des plus importantes saisies de cocaïne de l'histoire de l'Australie.

Les deux jeunes femmes s'étaient empêtrées dans une affaire de trafic de cocaïne en 2016, lors d'une croisière à travers le monde largement publicisée sur les médias sociaux.

Elles avaient été arrêtées vers la fin de leur périple alors que des chiens renifleurs avaient découverts 35 kg de cocaïne dans leur chambre.

Isabelle Lagacé avait écopé d’une peine d’emprisonnement de sept ans et demi, tandis que Mélina Roberge avait été condamnée à huit ans.

Le documentaire présente le témoignage d'Isabelle Lagacé, rentrée au Canada en mai 2021 après cinq ans derrière les barreaux.

L’histoire des deux Québécoises a également inspiré le film Sugar, qui met notamment en vedette Katherine McNamara et Éric Bruneau. Ce film devrait sortir plus tard cette année sur la plateforme Prime Video.