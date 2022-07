Le nombre de pharmaciens en baisse en Abitibi-Témiscamingue en 2020-2021

L’Ordre des pharmaciens du Québec attribue la diminution de cinq pharmaciens en 2020-2021 dans la région par des départs à la retraite et la difficulté de recruter de jeunes pharmaciens terminant leurs études.

Des conséquences sur le terrain

La pharmacie Brunet de Rouyn-Noranda compte trois pharmaciennes permanentes, incluant la propriétaire Marie-Claude Lévesque. Bien que son équipe de professionnels soit complète, elle confirme qu’il est toutefois difficile de trouver des pharmaciens remplaçants lors des vacances estivales.

J’ai fait appel à quatre agences différentes de pharmaciens remplaçants et j’ai eu zéro suivi, même pas un petit courriel pour me dire qu’on n’arrive pas à combler vos demandes , raconte-t-elle.

Marie-Claude Lévesque, pharmacienne-propriétaire chez Brunet à Rouyn-Noranda. (Archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Marie-Claude Lévesque n’a eu d’autres choix que de revoir les heures et journées d’ouverture de sa pharmacie.

« Notre solution dans l’immédiat, c’est qu’on a dû fermer certaines journées. Ce n’est pas vrai que je vais annuler les vacances de mes pharmaciennes salariées qui travaillent vraiment très fort. Elles sont très dévouées. [...] Pendant une certaine période, nous allons aussi réduire nos heures d’ouverture. » — Une citation de Marie-Claude Lévesque, pharmacienne-propriétaire

Sensibiliser la clientèle

Marie-Claude Lévesque mentionne également que la façon d’offrir les services pharmaceutiques aux clients a changé, notamment avec les nouvelles responsabilités et pouvoirs de ceux et celles pratiquant la profession, mais aussi en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Les gens doivent en être conscients, selon elle.

À titre d’exemple, la pharmacienne fait observer qu’il n’est plus possible ou difficile d’obtenir la préparation d’un renouvellement de prescription dans les minutes suivant la demande par le client. Un délai de 24 à 48 heures est parfois à prévoir afin de permettre une priorisation plus adéquate des requêtes qui sont urgentes de celles qui ne le sont pas.

Tout est dans l’information. [...] On a vraiment développé notre base [sur les réseaux sociaux] pour nous permettre de communiquer avec notre clientèle. Les gens partagent, comprennent et sont de notre côté. La réalité est partout pareille , souligne Mme Lévesque.

Des pistes de solution

Le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Bertrand Bolduc, estime que le gouvernement doit instaurer certaines mesures pour augmenter le nombre de pharmaciens dans les régions comme l’Abitibi-Témiscamingue.

Il faut augmenter les admissions en pharmacie. Il y a environ 400 places et c’est un programme très contingenté. Chaque année, plusieurs étudiants en pharmacie s'en vont en médecine. Donc, on en perd. L’autre chose est d’augmenter le nombre de postes à notre programme pour les diplômés étrangers. On a 30 places par année. Si on en avait le double, on aurait un impact beaucoup plus rapide , affirme-t-il.

Le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, Bertrand Bolduc. Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, la succursale Pharmaprix de l’avenue Principale à Rouyn-Noranda a annoncé devoir fermer temporairement son comptoir pharmaceutique, faute de personnel, et ce dès le 22 juillet pour une période indéterminée.