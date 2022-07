SaskEnergy pourrait augmenter ses tarifs de 17 % à partir du mois prochain

Les clients de SaskEnergy pourraient payer plus cher pour leur gaz naturel alors que la société d'État souhaite augmenter ses tarifs résidentiels de près de 17 %. L'entrée en vigueur de cette hausse est prévue le 1 er août prochain.

Pour les clients, ceci pourrait représenter une augmentation de 12 $ par mois sur leur facture.

SaskEnergy affirme qu'elle réagit ainsi à la hausse des prix du gaz naturel et à l’inflation. Elle note que des sociétés gazières dans d’autres pays ont également augmenté leurs frais. SaskEnergy dit aussi avoir besoin de plus d'argent pour entretenir et mettre à jour ses systèmes.

Par ailleurs, la société d'État souhaite effectuer d'autres augmentations d'environ 3 % pour les années 2023 et 2024.

Le feu vert de la province

SaskEnergy demandera l'autorisation pour effectuer ce changement de tarif au Comité d’examen des tarifs de la Saskatchewan. Toutefois, la province n'attendra pas le feu vert du Comité pour mettre en œuvre cette augmentation.

En raison de l'augmentation extrême des prix, SaskEnergy mettra en œuvre cet ajustement à compter du 1er août , déclare le gouvernement de la Saskatchewan dans un courriel.

Le Comité d’examen des tarifs se penchera sur la question de juillet à décembre 2022 pour examiner la proposition de SaskEnergy et fournir ses recommandations. Le gouvernement aura toutefois le dernier mot.

Il est important de noter que même avec les augmentations proposées, les clients de SaskEnergy bénéficieront toujours des tarifs de gaz naturel les plus bas au Canada , rappelle le gouvernement.

Des réactions mitigées

La porte-parole de l'opposition néo-démocrate pour SaskPower et SaskEnergy, Aleana Young, critique cette augmentation.

« Ce n'est qu'une autre façon pour les gens de la Saskatchewan de se faire presser par un gouvernement qui a des revenus records. » — Une citation de Aleana Young, porte-parole de l'opposition pour SaskPower et SaskEnergy

Elle reconnaît toutefois que la hausse des tarifs de SaskEnergy n'est pas surprenante étant donné l'augmentation du coût du gaz naturel.

Pour sa part, Mary Moore, une résidente de Regina, affirme n'avoir aucun problème à payer la hausse.

12 $ ne va pas faire une grande différence , explique-t-elle. Je vais la payer, c'est sûr.

De son côté, Nathan Ruecker, de Regina, croit que la hausse proposée par SaskEnergy est trop élevée.

Un avis partagé par Tristan Gagnon. Selon lui, même si les coûts augmentent dans de nombreux pays, les gouvernements devraient aider les citoyens qui doivent faire face aux fluctuations financières.

Par ailleurs, le Comité d’examen des tarifs a accepté la demande de SaskPower d'augmenter ses tarifs d'électricités d'environ 8 % sur deux ans.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti