Des Canadiens doivent rembourser leur premier chèque de PCU

Au printemps 2020, au tout début de la pandémie, le gouvernement fédéral a distribué des chèques de 2000 $ aux personnes en situation précaire par l’entremise de la PCU .

Cependant, depuis quelques semaines, certaines personnes qui ont bénéficié de l’aide financière d’Ottawa reçoivent des avis indiquant qu’ils doivent rembourser le premier versement de 2000 $ qu’ils ont reçu.

En réalité, l’Agence du revenu du Canada (ARC) explique que ce fameux versement n’aurait été qu’une avance de fonds et que les particuliers qui ont touché à cet argent, mais qui n’y étaient pas admissibles, devront le rembourser.

Vincent Desbiens doit 1500 $ au gouvernement canadien parce qu'il a réclamé le premier versement de la PCU, au printemps 2020. Photo : Radio-Canada

C’est le cas du journaliste Vincent Desbiens qui doit rembourser 1500 des 2000 $ qu’il a reçus au début de la pandémie. S’il ne doit pas rembourser la totalité du premier chèque, c’est parce qu’il a eu droit à l’assurance-emploi.

« Je suis tombé des nues quand j’ai appris ça. » — Une citation de Vincent Desbiens, journaliste pour le journal Métro à Québec

C’est vraiment beaucoup comme somme, surtout ces temps-ci avec l’inflation, ce n’est pas facile pour se loger et tout ça , a-t-il mentionné.

Vincent Desbiens ne croyait pas, au moment de faire sa demande pour bénéficier de la PCU , qu’il devrait éventuellement rembourser une partie de la somme.

Dans mes souvenirs, en mars 2020, ce n’était pas vraiment ça qui avait été discuté, ou du moins ce qu’on avait entendu dans les médias. Ce n’était pas entendu de cette manière-là, mais c’est sûr que ça devait être écrit quelque part dans les petits caractères de la page quand on a accepté de demander la PCU . C’est juste que ç’aurait été beaucoup plus facile s’ils l’avaient clarifié dès le début , explique M. Desbiens.

10 jours pour rembourser

Il avait 30 jours pour rembourser la somme demandée. Toutefois, étant donné que l’avis a été produit le 19 juin et qu’il ne l’a reçu que le 9 juillet, Vincent Desbiens a seulement 10 jours pour régler sa dette envers l’ ARC .

Pour les gens qui vont être pris par surprise, c’est clair que ce n’est jamais le fun de devoir payer 1500 $ dans les 10 prochains jours , souligne-t-il.

Le citoyen déplore d’ailleurs le manque de transparence du gouvernement dans le dossier.

C’est clair que c’est un manque de transparence, en tout cas à mon avis. Il fallait le dire à la base s’il fallait rembourser. C’est sûr que les gens auraient fait plus attention , pense-t-il.

Surprenant, selon un économiste

Selon Stéphane Leblanc, associé en fiscalité pour le cabinet Ernst and Young, le remboursement de la PCU est assez étonnant, mais il offre quelques précisions sur la nature de cette demande.

C’est vraiment les personnes qui ont fait des demandes à travers Service Canada, donc pas à travers l’ ARC , lorsqu’ils sont passés à travers l’assurance-emploi pour faire une première demande de PCU , précise-t-il.

L’expert en fiscalité indique également que les sommes demandées par le gouvernement canadien sont des sommes qui n’auraient pas dû initialement se retrouver dans les poches de citoyens.

Je ne pense pas que les gens soient pénalisés. C’est des sommes auxquelles ils n’avaient probablement pas droit. C’est que les gens avaient droit, c’est correct, ils l’ont gagné quand même, mais s’il y a eu un montant supplémentaire de verser, ce que je comprends, c’est ce montant qui doit être remboursé , explique M. Leblanc.

L’associé d’Ernst and Young croit que le gouvernement devrait donner plus de temps aux contribuables pour rembourser le premier chèque de PCU .

En ce moment, ceux et celles qui ne peuvent pas payer leur dette dans les temps peuvent appeler l’ ARC pour conclure une entente de paiement. Une façon de faire qui laisse perplexe Stéphane Leblanc.

Ça augmente le fardeau d’administration , croit-il.

De plus, M. Leblanc comprend l'incompréhension de certains citoyens. Le gouvernement n'a pas été assez clair, selon lui.

Les oppositions demandent des précisions

Le député conservateur Luc Berthold critique la façon dont le gouvernement Trudeau a procédé dans le dossier. Selon lui, peu de Canadiens s’attendaient à devoir rembourser le premier chèque de PCU qu’ils ont reçu.

On comprend que les gens avaient besoin d’aide quand tout a fermé. Mais en même temps, je suis persuadé qu’il n’y a pas beaucoup de Canadiens ayant reçu cet argent-là qui s’attendaient à ce que le gouvernement leur demande de rembourser ces sommes-là deux ans plus tard , dit-il, tout en précisant qu’il a déjà reçu plusieurs appels de citoyens confus.

Le député Luc Berthold estime que le gouvernement canadien devrait donner des indications claires sur la marche à suivre pour rembourser le PCU (archives). Photo : Radio-Canada

Ce qu’on demande au gouvernement, c’est d’être clair, précis et de présenter aux Canadiens un plan clair de remboursement , poursuit le représentant du comté de Mégantic-L’Érable.

Chez le Bloc québécois, on estime que les choses auraient pu être mieux faites. Cependant, on demeure compréhensible des enjeux importants avec lesquels le gouvernement canadien a dû composer au printemps 2020.

On comprend [que le gouvernement ait] voulu faire les choses rapidement. On s’entend qu’on était en crise. Au Bloc, on était content que les choses bougent rapidement. Là-dessus, il y a eu un bon côté, c’est que ça s’est fait vite. Mais le mauvais côté, c’est que ç’a été vite fait, mal fait. Effectivement, il y a eu un énorme manque de clarté, au niveau de la communication , pense la députée de Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagnés.

La députée Nathalie Sinclair-Desgagné estime que le gouvernement Trudeau aurait pu mieux faire les choses (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Pour Mme Sinclair-Desgagnés, le gouvernement doit faire preuve de transparence, mais aussi de flexibilité. Selon la députée bloquiste, un délai de 30 jours pour effectuer le remboursement est trop court.

On pense qu’au moins quelques mois, disons d’ici la fin de l'année, ce serait plus raisonnable que 30 jours en plein été alors qu’on a les paniers des biens qui ne cessent d’augmenter, l’inflation nous affecte , affirme Mme Sinclair-Desgagnés.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier et de Pascal Poilane