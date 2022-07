La Première Nation crie de Pimicikamak se lance dans la recherche de tombes non marquées

Le chef de la Première Nation, David Monias, a déclaré que la recherche par géoradar sur le site de l'ancien pensionnat de Saint-Joseph, aussi connu sous le nom de pensionnat de Cross Lake, a commencé après une cérémonie lundi.

La recherche devrait durer au moins deux semaines.

David Monias a déclaré que les émotions sont mitigées dans la communauté au moment où les recherches sont enfin en cours.

L'analyse des résultats de la recherche pourrait prendre des mois, voire un an. Ce sera un long processus , dit David Monias.

La Première Nation a obtenu près de 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral pour mener ces recherches sur une période allant de 2021 à 2024. Ce financement lui permet, entre autres, d'engager une entreprise chargée de la recherche par radar à pénétration de sol.

En octobre dernier, David Monias affirmait que l'archidiocèse de Keewatin-Le Pas a produit des dossiers révélant l'ampleur des décès dans l’établissement entre 1912 et 1967.

Depuis, selon le chef, la communauté a collaboré avec un chercheur pour établir les noms entiers ou partiels de 85 enfants qui sont morts alors qu'ils fréquentaient l’établissement.

Selon David Monias, une des prochaines étapes de la recherche est la création d'un monument en l'honneur des enfants contraints de fréquenter les pensionnats.

Il espère également que la communauté pourra un jour utiliser les résultats de ces recherches pour créer un centre d'information sur l'histoire de ces établissements.

Les jeunes doivent comprendre ce qui est arrivé à notre peuple. Ils doivent apprendre pour être capables d'aller de l'avant , affirme-t-il.

Le pensionnat de Saint-Joseph a ouvert en 1912 et a accueilli des élèves de 1915 à 1969.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats autochtones a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. On peut accéder aux services de soutien psychologique et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24, au 1 (866) 925-4419.