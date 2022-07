Les impacts de la septième vague se font déjà sentir à Ottawa et en Outaouais

L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré, mardi, que la pandémie était loin d'être terminée. Le nombre de cas de COVID dans le monde a bondi de 30 % au cours des deux dernières semaines.

Dans la région, la 7e vague commence à faire pression sur le réseau de la santé. Les hospitalisations des deux côtés de la rivière ont recommencé à grimper légèrement.

Les acteurs du milieu s'inquiètent de voir des travailleurs de la santé contracter le virus et manquer à l'appel. L'état du réseau ne permet pas une grande marge de manœuvre.

Selon les plus récentes données disponibles, en date de lundi, 94 employés du CISSS de l'Outaouais étaient absents en raison du coronavirus.

Dès qu’on a une absence, ça a un impact parce qu’il ne faut pas oublier qu’on est en période estivale avec des équipes déjà réduites , soutient la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais, Karine D'Auteuil.

Selon cette dernière, les équipes sont sur le qui-vive , bien qu'aucune semaine de vacances n'ait dû être annulée pour l'instant.

Mme D'Auteuil se dit inquiète pour l'automne et l'hiver, puisqu'aucune mesure n'a été réellement prise pour éviter que des bris de services ne se reproduisent en raison de la pandémie.

La forme du virus qui circule pour le moment est moins fatale, mais elle est beaucoup plus contagieuse que les autres variants. Une personne infectée par le variant BA.4 ou le BA.5 d'Omicron peut infecter en moyenne près de 20 personnes, ce qui fait grimper les cas, d'un côté comme de l'autre de la rivière des Outaouais.

Pour faire face à cette recrudescence des cas, le médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé de Renfrew, le Dr Robert Cushman recommande aux citoyens de porter le masque à l'intérieur ou lorsqu'on se trouve en présence de plusieurs personnes.

J'encourage tout le monde, si vous avez un vaccin qui manque, d’aller le chercher cette semaine , ajoute-t-il, lorsqu'on le questionne sur le taux de vaccination pour les troisième et quatrième doses.

« Ces taux [de vaccination pour les troisième et quatrième doses] sont très bas et on doit les augmenter. »