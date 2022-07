400 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques au Manitoba et en Saskatchewan

Le gouvernement fédéral annonce le financement de 400 nouvelles bornes de recharges au Manitoba et en Saskatchewan d'ici la fin de 2023.

Pour ce faire, Ottawa déboursera 2,5 millions de dollars.

Ces bornes seront installées dans des rues et autres lieux publics, tels que des stationnements d’immeubles à logements ou sur des lieux de travail.

Les trois quarts des émissions de gaz à effets de serre émises au Canada proviennent des véhicules de promenade et des véhicules lourds , explique le secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid. C'est pourquoi tous les véhicules neufs vendus au Canada seront zéro émission d'ici 2035.

Pour réaliser l'installation de ces 400 bornes, le gouvernement fédéral s'est allié avec Éco-Ouest Canada et la Manitoba Motor Dealers Association, une association représentant les concessionnaires de voitures neuves.

Le directeur général d'Éco-Ouest Canada, Dany Robidoux, indique que son organisme sera responsable de l'installation de 100 bornes.

Les appels d'expressions d'intérêt pour déterminer les endroits où elles seront installées sont toujours en cours et suivront la période d'évaluation, explique M. Robidoux.