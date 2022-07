La Virée des sommets de Fermont lance des défis aux randonneurs

Avec cette initiative lancée l’année dernière, la MRC de Caniapiscau et la Ville de Fermont souhaitent encourager la population à bouger tout en respectant les mesures sanitaires pour réduire le risque de contracter la COVID-19.

Un groupe de randonneurs sur le Mont Daviault à Fermont. Photo : Molly Dionne

On a trouvé que c’est un moyen facile de faire bouger les gens. C’est peu coûteux et c’est à la portée de tous. À Fermont, on a la chance d’être entouré de plein de petites montagnes qui sont faciles et intéressantes à gravir , explique l’une des organisatrices de la Virée des Sommets, Marie-Paule Jolicoeur.

« On constate que les Fermontois se sont attachés à la Virée des sommets depuis que ça a commencé l’année dernière. » — Une citation de Marie-Paule Jolicoeur, l’une des organisatrices de la Virée des sommets de Fermont

Le défi ultime consiste à gravir l’une des six montagnes proposées par la Virée des sommets. Pour y participer, il suffit de se prendre en photo au sommet de l’une des montagnes et de l’envoyer à la page Facebook de l’initiative. Pour le grand tirage, on a déjà plus de 150 randonneurs qui nous ont fait parvenir leurs photos , note Marie-Paule Jolicoeur.

Les montagnes de la Virée des sommets Le mont Daviault

Le premier mont des monts Severson

La montage du lac Perchard

La montagne de la mine des Chinois

La montagne de Quartz

Le mont du Solstice

[Dans ces montagnes], ce sont des sentiers de niveaux débutant et intermédiaire. [...] Le sommet le plus long à atteindre, c’est la montagne de Quartz et ça se fait en un avant-midi pour l’aller-retour , raconte Mme Jolicoeur.

Des défis mensuels supplémentaires

Chaque mois jusqu’en octobre, un défi spécial est proposé.

En juillet, les Fermontois sont invités à nettoyer les sentiers des montagnes qui entourent la municipalité, puis à envoyer une photo de leur collecte pour courir la chance de gagner un panier-cadeau.

On a remarqué que quand tu te promènes dans les sentiers, il y a des fois des emballages de bar-tendres, de petites compotes et des cannettes. On demande aux gens de faire leur part et de ramasser ces déchets-là , dit Mme Jolicoeur.

Dans les sentiers des montagnes de la région de Fermont, certains visiteurs laissent traîner leurs déchets après leurs visites sur le site (archives). Photo : Radio-Canada / David Bajer

En juin, le défi mensuel consistait à inviter une personne en randonnée pédestre dans la région de Fermont.

On a eu au moins une trentaine de personnes qui ont envoyé des photos avec les gens qu’elles avaient initiés. C’est déjà une trentaine de randonneurs de plus dans notre petit coin de pays. Pour une ville [d’environ] 2000 habitants, ça fait une belle différence , raconte l’organisatrice.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de Fermont en 2021 était de 2256 personnes (archives). Photo : Radio-Canada / Jocelyn Blanchette photographie

Même si la majorité des participants habitent à Fermont, elle estime que jusqu’à présent, environ une douzaine de personnes venant de l’extérieur de la municipalité ont participé à la Virée des sommets de Fermont.

Le prochain défi mensuel, qui doit débuter en août, n’a pas encore été dévoilé. Les prochains défis, on les connaît, mais on les garde secrets , lance Marie-Paule Jolicoeur.

Avec la collaboration de Madeleine Ross