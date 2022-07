L’instavidéaste vedette Myth quitte Twitch et migre exclusivement sur YouTube Gaming

Le joueur de jeux vidéo professionnel et populaire instavidéaste Myth quitte la plateforme de diffusion en continu Twitch, propriété du géant Amazon, pour se joindre à sa rivale YouTube, du groupe Alphabet (Google).

Le jeune joueur de Fortnite et de Valorant, Ali Kabbani de son vrai nom, a annoncé sa décision dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux cette semaine.

Aucun détail n’a été révélé sur le contenu de l’entente ou les sommes en jeu. YouTube souhaite pouvoir attirer le public de ce joueur, qui compte plus de 7 millions de personnes abonnées sur Twitch, et plus de 4,5 millions déjà sur YouTube.

Myth est le plus récent instavidéaste en lice à être recruté par la division jeux vidéo de YouTube, qui souhaite arracher des parts de marché à Twitch, dominant sur le marché de la diffusion de parties de jeux en ligne. Il diffusait du contenu sur Twitch depuis 2016.

Ludwig, qui détenait le record du plus grand nombre d’abonnements payants sur Twitch, a également fait le saut l’an dernier. Avant lui, DrLupo et TimTheTatMan avaient fait le même choix.