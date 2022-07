Direction du PCC : le coprésident de la campagne de Patrick Brown appuie Jean Charest

Le coprésident de la campagne nationale de Patrick Brown à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC), John Reynolds, a indiqué mardi qu’il soutenait Jean Charest dans la course. Selon M. Reynolds, Charest est le meilleur choix pour « unir le parti » et pour « former un gouvernement conservateur national », explique-t-il dans une lettre.

M. Reynolds est un ancien député de la défunte Alliance canadienne, et il a été brièvement le leader de l’opposition au début des années 2000. Il a aussi représenté les citoyens de la circonscription de West Vancouver–Sunshine Coast–Sea to Sky Country pour le PCC.

À titre de membre fondateur de notre formation politique, le Parti conservateur du Canada, je suis extrêmement inquiet par les divisions au sein de notre parti , note M. Reynolds. Il blâme le ton utilisé par certaines campagnes , et se désole que beaucoup trop de publicités négatives [ont été] diffusées dernièrement .

M. Charest voue du respect à tous les membres, même ceux qui ne sont pas d’accord avec lui , insiste M. Reynolds. Nous avons besoin d’offrir aux Canadiens un Parti conservateur uni et inclusif avec un nouveau chef expérimenté , et il estime pour cette raison que Jean Charest est le meilleur candidat.

Selon M. Reynolds, le PCC ne pourra pas gagner les prochaines élections fédérales ni battre les libéraux et former le prochain gouvernement s’il est divisé. Il croit que Jean Charest possède l’expérience et la crédibilité dont le parti et les Canadiens ont besoin .

« Il est clair pour moi que c’est désormais le seul candidat à la chefferie qui est capable de munir le Parti conservateur du Canada d’une vision et d’une voie possible vers l’élection d’un gouvernement. » — Une citation de John Reynolds, coprésident de la campagne nationale de Patrick Brown à la chefferie du PCC

Et, pense M. Reynolds, le PCC a besoin d’idées ambitieuses et de solutions sérieuses , pas seulement des slogans réclamant plus de liberté , lance-t-il.

Il souligne que Jean Charest est fidèle à ses principes et qu’il n’a pas peur de s’attaquer aux questions difficiles . D’après M. Reynolds, c’est le temps de redonner [le pouvoir] à la base conservatrice [et] Jean Charest est le candidat qui a le pouvoir de le faire et qui propose de le faire .

John Reynolds était coprésident de la campagne nationale de Patrick Brown, mais celui-ci a été disqualifié la semaine dernière de la course à la direction du PCC.