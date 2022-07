Une agence immobilière pourrait perdre son permis au Nouveau-Brunswick

Une importante agence immobilière du Nouveau-Brunswick pourrait perdre son permis. La Commission des services financiers et des services aux consommateurs allègue que Century 21 A&T Countryside Realty Inc. a enfreint de façon persistante et répétée diverses règles, notamment des règles sur les comptes en fiducie.

Cette agence compte 24 agents immobiliers à Moncton, à Saint-Andrews, à Fredericton et à Rothesay.

La commission demande que Century 21 A&T Countryside Realty Inc. cesse toutes ses activités réglementées et qu'elle paie une amende.

Elle allègue qu'un examen a révélé des lacunes en 2019, ce qui a poussé la commission à imposer des conditions au permis de l'agence.

Ces conditions comprenaient la présentation d'états financiers, l'examen trimestriel des comptes fiduciaires par un tiers indépendant, la réconciliation mensuelle des fiducies et les pièces justificatives à la commission.

La commission aurait ensuite donné à l'agence immobilière plusieurs occasions et prolongations pour se conformer aux règles, et allègue que celle-ci n’a pas respecté les termes et les conditions de son permis, à plusieurs reprises.

Les allégations faites par la Commission n'ont pas été prouvées en cour.

L'agence Century 21 A&T Countryside Realty Inc. n'a pas souhaité faire de commentaires mardi, mais devrait publier une déclaration mercredi.

Dans son communiqué, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick indique que si le tribunal révoque le permis, toutes les ventes en cours pourraient être négociées avec une nouvelle agence immobilière.

D’après les informations de Pascal Raiche-Nogue et de CBC