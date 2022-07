Cedrico achète deux bâtiments pour héberger des travailleurs étrangers

Ils ont tous un contrat de travail de deux ans en poche avec une possibilité de prolonger pour une troisième année. En cours de route, ils pourront entreprendre des démarches d’immigration ou décider de repartir dans leur pays d’origine au terme de leur mandat.

Il était grand temps qu’ils arrivent. On était à la limite de pouvoir sauvegarder notre deuxième [quart de travail] , mentionne le président et directeur général de Bois d'œuvre Cedrico, Denis Bérubé.

« Avec toute l’énergie, tout le budget qu’on met dans ça, notre souhait c’est que ces travailleurs-là restent ici en région de façon permanente. » — Une citation de Denis Bérubé, président-directeur général, Bois d'œuvre Cedrico

À 36 ans, Fakhri Bouabdelli avait soif d’aventures et cherchait un nouveau défi. Celui qui travaille désormais à la maintenance de l’usine de Price dit avoir été charmé dès son arrivée. Avant de faire l’entretien, j’ai visité le site de Cedrico. J’ai vu que c’est un travail en famille et à l’autre bout, il y a de la stabilité ici , affirme-t-il.

Fakhri Bouabdelli est arrivé de Tunisie en mai pour travailler chez Bois d'œuvre Cedrico à Price. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

N’empêche, le choc de l’arrivée dans un nouveau pays est grand. Au début, ce n’était pas facile du tout. C’est beaucoup de changements. Mais voilà, on commence à prendre l’habitude des Québécois , lance l’homme au large sourire.

Denis Bérubé se questionnait quant à l’intégration des nouveaux venus dans l’équipe. Après huit semaines, il se réjouit d’entendre ses employés se faire des offres de transport pour se rendre au travail et constate même que certains ont déjà reçu des collègues de Tunisie à manger à la maison.

L’absence d’une barrière de langue a été un élément majeur dans la réussite de ce maillage culturel. L’arabe est la première langue des huit employés tunisiens, mais ils parlent tous français.

Lourdeur administrative

Le parcours pour recruter de la main-d'œuvre à l’étranger a cependant été long et laborieux, selon l’entrepreneur. Entre le moment où Bois d'œuvre Cedrico a accordé un contrat à une ressource externe spécialisée en recrutement à l’international et l’arrivée de huit travailleurs, il s’est écoulé 17 mois.

À un moment donné, en cours de route, tu te questionnes. Est-ce que tu vas encore avoir besoin des travailleurs quand ils vont arriver? On n’est pas à l’abri d’une crise économique , souligne Denis Bérubé.

Qu’en est-il de Causapscal?

Dans la vallée de la Matapédia, des travailleurs de la Tunisie sont aussi attendus avec fébrilité. Ils devraient être 11 à faire leur arrivée d'ici la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre. Leur présence n’est pas qu’un plus, elle est essentielle, affirme Denis Bérubé.

Le président et directeur général de Bois d'œuvre Cedrico, Denis Bérubé, estime que l'achat de bâtiments pour loger des travailleurs permettra à son entreprise d'être entièrement autonome. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

L’entreprise embauche des étudiants l'été, mais ceux-ci retourneront tous sur les bancs d’école vers la fin du mois d’août, soit quelques semaines avant l’arrivée prévue des travailleurs étrangers. Denis Bérubé craint même devoir éliminer un autre quart de travail à son usine de Causapscal. L'entreprise roule déjà au ralenti depuis l'an dernier en raison du manque de personnel.

« On va tout mettre en place pour être capables de sauvegarder l’opération de notre usine. » — Une citation de Denis Bérubé, président-directeur général, Bois d'œuvre Cedrico

Cedrico acquiert des immeubles pour loger ses travailleurs

Pour le moment, les travailleurs étrangers sont hébergés de manière temporaire dans des chambres ou des hôtels de la région. Dans l’objectif d’être plus autonome, l’entreprise a fait l'acquisition de l'auberge Bon Séjour à Price. Celle-ci se trouve à seulement 800 mètres de l’usine.

L'entreprise Bois d'œuvre Cedrico a acheté l'auberge Bon Séjour de Price pour y loger ses travailleurs étrangers à compter du 6 septembre. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Le propriétaire, Mario St-Jean, envisageait déjà de mettre la clé sous la porte à la fin de la présente saison touristique pour des raisons de santé. Cedrico a récupéré la balle au bond et ses huit travailleurs tunisiens vont s’y installer dès le 6 septembre. Ils auront chacun une chambre et une salle de bain privée et pourront profiter d’espaces communs, ainsi que d’une cuisine tout équipée.

Scénario similaire à l’usine de Causapscal. Cedrico a fait l’acquisition d’une résidence pour aînés qui fermait ses portes. L’endroit servira à héberger des travailleurs étrangers, mais ceux qui demeurent loin de leur lieu de travail pourront y louer une chambre. C’est pour créer de l’attraction, diminuer les problématiques d’hébergement , conclut Denis Bérubé.