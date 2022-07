Prix Emmy : Succession en tête et une première historique pour Squid Game 

La série dramatique Succession, qui suit les affres d'une puissante famille dont les membres complotent et s'entre-déchirent, a récolté 25 nominations au total mardi aux prix Emmy, l’équivalent des Oscars pour la télévision américaine.

La série sud-coréenne à succès Le jeu du calmar (Squid Game) entre dans l'histoire comme la première production dans une langue autre que l'anglais à concourir aux prix Emmy dans la catégorie phare des séries dramatiques.

La poupée géante dans « Le jeu du calmar » (« Squid Game ») Photo : Netflix

La compétition s'annonce serrée en vue de la remise des trophées avec la présence en course de poids lourds confirmés comme Stranger Things, Ozark et Better Call Saul.

Du côté des comédies, Ted Lasso, vainqueur l'an dernier, part en pole position avec 20 nominations. La série mettant en scène un entraîneur de football américain parachuté dans une équipe de soccer anglaise aura notamment face à elle La fabuleuse Mme Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), Barry et Hacks.

Jason Sudeikis et Brett Goldstein dans la série « Ted Lasso ». Photo : Apple TV+

Pour les miniséries, c'est The White Lotus, satire de l'hypocrisie et de la superficialité au sein de la riche clientèle d'un hôtel de luxe d'Hawaï, qui sort du lot avec 20 nominations également.

Norm Macdonald nommé à titre posthume

Les acteurs Martin Short et Seth Rogen ainsi que l’actrice Sandra Oh font partie des personnes canadiennes à être nommées, aux côtés de l’animateur Antoni Porowski et du défunt Norm Macdonald.

Norm Macdonald au festival KAABOO à San Diego en 2017. Photo : amy harris/invision/ap / Amy Harris

Martin Short, qui est né à Hamilton, en Ontario, est en lice dans la catégorie du meilleur premier rôle masculin dans une série comique pour Only Murders in the Building. Il est en compétition avec son collègue Steve Martin.

Le Vancouvérois d’origine Seth Rogen est en nomination dans la catégorie du meilleur second rôle masculin dans une minisérie, un film ou une série d’anthologie pour Pam & Tommy, qui revient sur la relation entretenue dans les années 1990 par Pamela Anderson et Tommy Lee.

Quant à Sandra Oh, l’Ontarienne a été nommée pour la quatrième fois dans la catégorie du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique pour Killing Eve.

L’une des vedettes de l’émission Queer Eye Antoni Porowski, qui est né à Montréal, se retrouve en lice dans la catégorie de la meilleure animation d’une émission de téléréalité ou d’un concours télévisé avec ses collègues de Queer Eye.

Enfin, soulignons la nomination du comédien Norm Macdonald, décédé l’an dernier d’un cancer, dans trois catégories pour son émission humoristique en solo Norm Macdonald: Nothing Special.

Les prix Emmy seront remis le 12 septembre lors d’une cérémonie télévisée.