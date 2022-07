Double meurtre à Chinatown : la commission de police veut un examen indépendant

La commission n'a pas précisé qui procéderait à cet examen.

La commission affirme que la tierce partie sera chargée de ce qui suit :

Évaluer comment et quand le Service de police d'Edmonton (EPS) a interagi avec la personne accusée

Examiner les politiques policières applicables

Examiner les rapports ou les procédures accessibles au public d'autres organismes, comme la GRC , le bureau de probation et le système judiciaire

Fournir des mises à jour à la commission en ce qui concerne les informations acquises durant l'examen des processus et des procédures

Produire un rapport final pour la commission une fois que toutes les procédures judiciaires dans cette affaire sont terminées ou qu'une nouvelle étape est entamée. Ce rapport décrira toutes les informations connues, les lacunes potentielles en la matière et recommandera la meilleure manière de combler ces lacunes à l'avenir.

Selon la commission de police, le rapport du tiers sera publié après le procès de Justin Bone.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) procède également à un examen qui portera sur les décisions prises par les agents, les politiques et procédures opérationnelles actuellement en place qui guident les décisions de ce genre, les lacunes des systèmes de soutien et la façon dont elle coordonne ses interventions avec les organismes partenaires lorsqu'une multitude de facteurs sociaux et judiciaires sont en cause.

Le double meurtre

Hung Trang, 64 ans, et Ban Phuc Hoang, 61 ans, ont été tués dans le quartier chinois d'Edmonton le 18 mai.

Trois jours plus tôt, des agents de la GRC de Parkland ont déposé l’accusé Justin Bone, 36 ans, dans l'ouest d'Edmonton, alors que les conditions de sa libération sous caution lui interdisaient de se trouver dans la ville sans surveillance.

Selon un communiqué d' EPS le mois dernier, le service a reçu un appel d'un plaignant au sujet de l’homme et a évalué la situation sur la base des informations fournies par la GRC , mais n'a pas interagi avec M. Bone .

L’accusé à été arrêté le jour même, près de l'endroit où les attaques distinctes ont eu lieu.

Indignation du public

Les meurtres ont suscité l'indignation face aux taux élevés de criminalité dans le quartier chinois et ont suscité des appels à cesser la pratique de déposer des détenus ayant obtenu une libération sous caution ou conditionnelle dans le centre-ville d'Edmonton.

Christina Trang, la fille d’une des victimes, a indiqué ne pas comprendre pourquoi Justin Bone a été déposé dans la ville, ajoutant que la GRC et la police d'Edmonton ont brisé la confiance du public.

Dans un fil Twitter lundi, le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, a qualifié les décès d’ évitables , exprimant ses frustrations quant aux événements qui ont conduit aux meurtres.

J'ai moi aussi des questions sur la façon dont notre système judiciaire et policier a laissé tomber cette communauté , peut-on lire dans un tweet.