Un partenariat permet d’étudier le Tlicho en Ontario

Le Collège nordique francophone (CNF) de Yellowknife et l'Université de l'Ontario français (UOF) ont signé leur toute première entente de collaboration ensemble. De gauche à droite, Patrick Arsenault, directeur du CNF; Pierre Ouellette, recteur et vice-chancelier de l'UOF et Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et aux relations internationales de l’UOF.

Photo : Université de l'Ontario français