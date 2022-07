Une comédie de situation sera bientôt tournée à Miramichi

Le maire de Miramichi, Adam Lordon, est l’un des scénaristes. Il est aussi réalisateur, producteur et acteur avec James Mullinger, un comédien, acteur et animateur britannique qui a immigré dans la région de Saint-Jean en 2014.

En gros, il s’agit de mettre en scène un Britannique qui a quitté son pays à cause du Brexit et qui s’installe dans une version fictive de Miramichi appelée Riversville. Le titre provisoire est NBrexit, indique M. Lordon.

James Mullinger explique que ce personnage un peu désorienté évolue dans un endroit magnifique au milieu de gens extraordinaires qu’il aime beaucoup et où tout est différent de ce qu’il a connu auparavant.

Adam Lordon souligne que ce projet qui les passionne tous les deux est un peu comme une lettre d’amour au Nouveau-Brunswick.

Le tournage pourrait commencer en août

Être maire de Miramichi est un travail à temps partiel, explique M. Lordon. Les gens pourront le voir exercer aussi ses talents d’acteur.

Adam Lordon compte 15 ans d’expérience en production télévisuelle. Il était l’un des producteurs du récent documentaire My Name Is Wolostoq. Il a aussi travaillé sur les émissions The Amazing Race Canada, The Marilyn Denis Show et CTV National News.

Le tournage à Miramichi devrait commencer vers la mi-août ou vers la fin du mois, selon lui. Les gens pourront voir des équipes de tournage à plusieurs endroits renommés.

Plusieurs artisans du Nouveau-Brunswick

Tous les acteurs et comédiens devant et derrière la caméra seront du Nouveau-Brunswick, affirme James Mullinger.

Il dit que c’est un rêve qui se réalise, le sommet de sa carrière depuis son arrivée dans la province.

James Mullinger a donné des spectacles d’humour au Canada et travaillé sur d’autres productions, dont la télésérie Blimey! An Englishman in Atlantic Canada et le film d’animation The Ug Wug qui est tourné dans la province cet été.

Adam Lordon et James Mullinger ont déjà travaillé ensemble, pendant quelques années, sur l’émission Atlantic Edition dans laquelle on voit M. Mullinger voyager dans la région en rencontrant des gens remarquables.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  James Mullinger (à gauche) et Adam Lordon disent qu’ils ont commencé à discuter d’idées pour la nouvelle comédie de situation tandis qu’ils travaillaient sur l'émission Atlantic Edition. Cette photographie a été prise lors du tournage d’un épisode dans la brasserie New Maritime Beer. Photo : Gracieuseté : Adam Lordon

L’entreprise Bell les avait invités à lui donner des idées pour cette nouvelle production, poursuit M. Mullinger. Il souligne que M. Lordon a écrit des scénarios très rigolos.

Adam Lordon est retourné à Miramichi il y a près d’une dizaine d’années, après avoir travaillé à Toronto durant les dix années précédentes. L’émission s'inspire aussi de son expérience du retour chez soi.

Le maire dit avoir eu beaucoup de plaisir en pensant à des bizarreries de la vie dans une petite ville rurale. Il croit que les gens qui vivent dans la région aimeront voir tous les petits détails de ce genre, mais il dit qu’il n’est pas nécessaire de la connaître pour aimer cette comédie.

L’émission devrait être diffusée l’année prochaine sur Télé Fibe, canal 1, de Bell, ajoute James Mullinger.