En 2019, un groupe de citoyens a obtenu la bourse Propulsion jeunesse de la MRC de Brome-Missisquoi pour développer cette idée. Les résidents ont cependant dû attendre la fin des mesures sanitaires pour lancer le service.

Inspiré par des initiatives européennes similaires, le projet veut implanter un réseau d’arrêts de covoiturage. Comme des arrêts d’autobus si vous voulez, sauf que nous, il n’y a pas d’autobus qui circulent sur les routes ici en milieu rural , mentionne le cofondateur du projet Alexandre Legault. Cette initiative citoyenne veut ainsi trouver des solutions au manque de transport collectif interurbain.

À écouter : Entrevue avec Alexandre Legault à Par ici l'info

Au micro de Par ici l'info, M. Legault explique que de nombreux automobilistes empruntent la même route chaque jour. On permet la spontanéité dans le covoiturage. Ce qui des fois est un frein présentement dans le covoiturage est que l’on doit prendre un rendez-vous à l’avance.

« Cela devient un mini système de métro en milieu rural où l'on peut embarquer avec une voiture qui se dirige dans la même direction que nous en se rendant à l’arrêt de covoiturage et en faisant un peu comme du pouce, mais dans un système structuré et plus sécuritaire. » — Une citation de Alexandre Legault, cofondateur du Projet Caravane

Afin de mettre le projet en place, trois routes de la MRC ont été ciblées pour effectuer des déplacements de Bedford à Dunham, de Frelighsburg à Cowansville et de Sutton à Cowansville. On est en train de mettre ça en place en travaillant avec des personnes qui se sont portées volontaires pour tester ce système-là. C’est une première phase cet été , précise Alexandre Legault. Ces derniers permettront notamment de déterminer le temps d'attente et la qualité du service.

Le cofondateur explique que cette initiative veut répondre aux enjeux économiques liés au déplacement. Il n’y a pas d’alternatives pour nous présentement que d’utiliser nos véhicules et faire de longues distances , constate-t-il.