Les producteurs de la Saskatchewan demandent une enquête sur la fixation des prix du bœuf

Les producteurs de la Saskatchewan affirment que les usines de viande et les grossistes limitent l’offre pour faire augmenter les prix du bœuf. Les fermiers ne bénéficient pas de cette différence de prix, selon le président de leur association, la Saskatchewan Stock Growers Association, Garner Deobald. Ils demandent qu'une enquête soit menée par les gouvernements fédéral et provincial.

Nous connaissons les prix au détail et nous connaissons les prix à la ferme. Il y a beaucoup d'argent qui reste dans la chaîne d'approvisionnement et qui ne revient pas aux producteurs , explique Garner Deobald, qui exploite une ferme près de Hodgeville. Il croit qu’il y a un moyen plus équitable de partager les profits.

Selon la SSGA , les usines de viande et les détaillants fixent les prix comme ils le veulent puisqu’ils savent que personne d'autre ne prendra leur place ou leurs profits .

L'association veut que les gouvernements mènent une enquête pour tenter de voir si nos pouvons identifier où les profits sont faits, et si nous pouvons développer une stratrégie qui permettrait de partager les bénéfices de façon plus équitable , explique-t-il.

Dans sa demande d'enquête, la SSGA affirme que les producteurs remettent en question la stratégie des abattoirs qui semble limiter la quantité de produit disponible à la vente au détail, ce qui a pour effet de maintenir a un niveau élevé le prix à la consommation. En même temps, les abattoirs favorisent le maintien de l'approvisionnement de bovins dans les régions rurales, ce qui maintient le prix du bétail à un bas niveau.

Garner Deobald affirme que les producteurs sont frustrés de voir les consommateurs payer plus cher alors qu'eux-mêmes risquent de faire faillite. D’autant plus qu’ils font face à la sécheresse, aux coûts faramineux des aliments et à l'augmentation du prix du carburant et des engrais.

Pour Garner Deobald, assez, c'est assez .

Nous aimons ce que nous faisons, nous sommes prêts à travailler de longues heures, mais s’il n’y a pas de récompense à la fin et que vous perdez de l’argent, cela ne peut tout simplement pas continuer.

Les Canadiens pourraient perdre la production de bœuf de la Saskatchewan si cette situation se prolonge, croit-il.

Garner Deobald déclare que si son appel à l’action reste sans réponse, la SSGA envisage de faire appel au Bureau de la concurrence du Canada, qui enquête sur la fixation des prix et d’autres comportements anticoncurrentiels.

Un porte-parole du Bureau de la concurrence du Canada indique qu’il ne peut pas faire de commentaire, mais que quiconque détient des preuves de fixation de prix doit le rapporter.

Nous partageons également les préoccupations de l’industrie en matière de prix, affirme un porte-parole du ministère provincial de l’Agriculture dans une déclaration écrite, mais il serait préférable que la SSGA discute de sa demande d’enquête avec le Bureau de la concurrence du Canada.

Comprendre la chaîne de production et de distribution

L’associée de recherche au département d’économie agricole et des ressources de l’Université de la Saskatchewan, Kathy Larson, explique que le paquet de steaks de surlonge acheté lundi coûtait environ 12 $ la livre, soit environ 9 $ le steak. Quand on voit ces prix à l'épicerie, on se dit que les éleveurs doivent être riches , dit-elle. Mais ce n'est pas le cas.

Les éleveurs se trouvent au tout début de la chaîne d'approvisionnement. Ils laissent grandir les veaux nés au printemps jusqu’à ce qu’ils atteignent 550 livres. Ces veaux seront ensuite vendus en lot, environ deux dollars la livre, à un autre producteur qui les portera à un poids de 1000 livres chacun et les vendra à un parc d'engraissement, Là, ils seront nourris pour atteindre 1400 livres et envoyés à l’abattage.

Les parcs d'engraissement vendent leurs animaux 1,75 $ la livre à des géants de l'industrie alimentaire, tels que Cargill et JBS, indique Kathy Larson. Elle note avoir vu du boeuf haché vendu au prix de 6,40 $ la livre sur les tablettes d’une épicerie, dimanche.

La majorité du boeuf est transformé dans des usines inspectées par le gouvernement fédéral pour satisfaire les normes d’exportation. Cargill et JBS transforment 65 % de la viande inspectée par le fédéral.

« Ils contrôlent beaucoup. Nous passons de 12 000 fermes d'exploitation de naissance (vaches-veaux) à moins de 200 parcs d’engraissement, puis à deux abattoirs principaux qui contrôlent près des deux tiers de l’abattage inspecté par le gouvernement fédéral. » — Une citation de Kathy Larson, associée de recherche au département d’économie agricole et des ressources de l’Université de la Saskatchewan

Elle estime que la demande de transparence pour connaître où vont réellement les profits de la vente au détail est légitime et note des enjeux similaires aux États-Unis.

L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que le distributeur alimentaire Sysco et plusieurs autres entreprises accusent les quatre plus grands transformateurs de viande des États-Unis d'y gonfler les prix du bœuf.

L'entreprise de conditionnement de viande Cargill a refusé la demande de commentaire et a demandé à CBC de s’adresser au Conseil des viandes du Canada, qui n’a pas répondu. Il n’y a eu aucune réponse de la société JBS.

Avec les informations de Kendall Latimer