Incertitude entourant le concert de Rage Against The Machine à Québec

La blessure subie par le chanteur de Rage Against The Machine, Zach de la Rocha, laisse planer un doute sur le concert que doit donner le groupe sur les plaines d’Abraham samedi prochain. La direction du Festival d’été de Québec (FEQ) demeure optimiste, mais admet néanmoins réfléchir à un plan B en cas d’annulation.

Le leader de la mythique formation californienne s’est blessé à une jambe lors d’un spectacle présenté lundi soir au United Center de Chicago.

Dans diverses vidéos publiées sur YouTube, on le voit se mettre à boiter après avoir effectué des sauts durant l’interprétation de la chanson Bullet In The Head, le quatrième titre de la soirée joué par le quatuor de rock.

Les membres originaux de Rage Against the Machine sont attendus à Québec samedi. De gauche à droite : Tim Commerford, Brad Wilk, Zach de la Rocha et Tom Morello. (Archives) Photo : Gracieuseté : FEQ

Après avoir quitté temporairement la scène, aidé de membres du groupe, de la Rocha est remonté sur les planches et a terminé le concert, assis sur un moniteur.

Aucune mention de l’incident n’a été publiée sur le site Internet de Rage Against The Machine ni sur son compte Twitter.

Le FEQ très confiant

Le directeur de la programmation du FEQ , Louis Bellevance, affirme avoir parlé à l’entourage du chanteur mardi matin.

Les gens qui sont sur la route avec lui, en ce moment, m'ont dit qu'il avait reçu des traitements cet avant-midi, que pour l'instant, on était optimiste, que ça semblait léger et qu'il pourrait normalement faire le spectacle de ce soir à Chicago , a raconté M. Bellavance lors d’un point de presse.

Louis Bellavance garde espoir de pouvoir présenter comme prévu le spectacle de Rage Against the Machine samedi soir sur les plaines d’Abraham. Photo : Radio-Canada

Si le deuxième concert prévu en autant de soirs dans la ville des vents a bel et bien lieu, cela augurera très bien pour celui prévu samedi à Québec, croit le responsable de la programmation du FEQ .

Je suis en ce moment très confiant qu'on va se faire dire que le show a lieu. Est-ce que ça va avoir lieu sur deux jambes, une jambe et demie, une béquille? En ce moment, on ne le sait pas , a indiqué Louis Bellavance.

« Je pense qu'on va accueillir Zach de la Rocha dans n'importe quelle forme et condition, en autant que ça ne soit pas une extinction de voix. » — Une citation de Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec

Il a ajouté que l’équipe du FEQ réfléchissait à un plan B en cas d’annulation du spectacle de samedi soir, un geste sage, dans les circonstances .

Ça fait partie de nos réflexions. On espère qu'on fait ça pour rien dans ce cas-ci. Ce n'est pas quelque chose [à quoi] on est prêt à dire au revoir. On ne veut vraiment pas que ça se passe comme ça , a insisté M. Bellavance.

Réunion

Le concert de lundi soir à Chicago était seulement le deuxième de la tournée de réunion Public Service Announcement, qui marque le retour sur scène de la formation originale de Rage Against The Machine.

De la Rocha et ses complices : le guitariste Tom Morello, le bassiste et choriste Tim Commerford et le batteur Brad Wilk n’avaient pas joué ensemble depuis 2011.

Tom Morello (à droite), Brad Wilk (au centre) et Zach de la Rocha (à gauche) lors d'un concert à la fin des années 2000. (Archives) Photo : Associated Press / Jeff Chiu

Après le concert prévu mardi soir au United Center, Rage Against The Machine doit donner le coup d’envoi de la portion canadienne de sa tournée en présentant un spectacle à Ottawa vendredi.

Si tout se passe comme prévu, le groupe montera sur la scène Bell du FEQ à 21 h 30 samedi.

Le concert du groupe américain devait initialement avoir lieu le 18 juillet 2020. Il avait été reporté à la suite de l'annulation du FEQ en raison de la pandémie.

Avec la collaboration de Gabrielle Morissette