Ottawa tarde à délivrer les visas pour la conférence sur le sida à Montréal

À un peu plus de deux semaines de la conférence AIDS 2022 à Montréal, quelque 600 congressistes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine attendent toujours que le gouvernement canadien leur délivre un visa.

Prévue du 29 juillet au 2 août, la conférence accueillera environ 8000 participants. Parmi ceux qui sont dans l'incertitude quant à leur venue au pays, un certain nombre provient de l'Afrique, comme l'a expliqué le Dr Jean-Pierre Routy à Tout un matin sur ICI Première, mardi.

Le continent qui a le plus besoin d’avoir des visas pour venir au Canada est l’Afrique , a décrit ce professeur du Département de médecine de l'Université McGill, qui copréside la conférence.

Le Dr Routy explique que les visas sont donnés par les ambassades dans chaque pays et qu'un manque de personnel serait à l'origine des retards. Quelques dizaines d'autres délégués, par ailleurs, se sont vu refuser un visa.

Certes les participants pourront participer en mode virtuel à la conférence. Mais ce qui est grave, le cœur du problème , c'est que c'est en Afrique qu'il y a le plus de cas de VIH-sida dans le monde, a poursuivi le Dr Routy et c’est sûr qu’on a besoin de travailler avec eux, d’avoir leurs idées, de saisir les problèmes .

Dans l'espoir d'accélérer l'octroi des visas, l'organisation de la conférence, de même que 250 organisations de partout dans le monde, a écrit au ministre canadien de l'Immigration, Sean Fraser, à la fin juin. Pour le moment, il y a eu peu de changements , déplore le Dr Routy.

Le gouvernement du Canada a pourtant accordé quatre millions de dollars à cet événement; notamment pour payer le transport et l'hébergement des congressistes invités. Parmi eux figurent des chercheurs (auteurs de travaux scientifiques) et des représentants de groupes communautaires issus de pays en voie de développement.

« On est bloqués : [parmi] ceux qui bénéficient de ces bourses, un certain nombre ne pourront pas venir à Montréal. » — Une citation de Le Dr Jean-Pierre Routy

Délais plus longs que d'habitude

Dans une déclaration écrite mardi, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a dit accorder la priorité au traitement des demandes de visa pour les délégués participant au 24e Congrès international annuel sur le sida .

Le ministère ajoute avoir pris toutes les mesures possibles pour accélérer le traitement des demandes et faciliter les déplacements pour cet événement .

Il avoue cependant connaître des délais de traitement plus longs que d’habitude pour les demandes de visa de visiteur .

Santé et sécurité à Montréal

Sur le site Internet d'AIDS 2022, le comité organisateur explique pourquoi il a choisi Montréal : la ville-hôte doit être en mesure de procurer des standards élevés en matière de santé et de sécurité, car plusieurs des participants sont immunosupprimés ou travaillent étroitement avec des personnes qui le sont.

De plus, le comité organisateur travaille en étroite collaboration avec la ville-hôte pour que divers groupes clés soient traités de manière égalitaire et sécuritaire : la communauté LGBTQ±, les personnes qui vivent avec le virus d'immunodéficience acquise, les travailleurs du sexe et les utilisateurs de drogues injectables.

En ce qui a trait à la lutte menée globalement dans le monde contre la pandémie du VIH-sida, le Canada est un leader reconnu, dit-on aussi sur le site Internet.

Mardi, le Dr Routy a rappelé l'importance de maintenir l'envoi de fonds internationaux en Afrique pour maintenir la couverture de médicaments antirétroviraux. Car, contrairement à la COVID-19, l'infection à VIH et la maladie [causée par le VIH] durent toute la vie, donc on doit traiter les gens toute leur vie , dit-il.

