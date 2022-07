Deux traversiers en fonction à L’Isle-aux-Coudres

Les deux traversiers de L’Isle-aux-Coudres sont maintenant en service. Après une semaine de tests et de formation de l'équipage, le traversier NM Svanoy est entré en fonction.

La Société des traversiers du Québec (STQ) affirme que le navire norvégien et l'équipage sont prêts après un peu plus d'une semaine de familiarisation et d'ajustements.

Le NM Svanoy a une capacité de près de 90 véhicules et 375 passagers.

Les deux traversiers feront le trajet séparant l’île et Saint-Joseph-de-la-Rive, cet été, entre 9h30 et 18 heures.

Les employés de la traverse ont toutefois menacé de déclencher une grève illimitée dès le 16 juillet, eux qui souhaitent notamment de meilleurs salaires. Depuis cet automne, les employés représentés par le Syndicat des Métallos ( FTQ ) ont fait la grève à cinq reprises.

Puisque la traverse est le seul moyen de relier L’Isle-aux-Coudres à la rive nord, les employés devront toutefois assurer un service minimum durant leur grève, qui devrait se traduire par une réduction du nombre de départs quotidiens.