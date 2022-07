Un incident raciste et sexiste dans une station-service fait réagir

Tamba Baba, âgée de 18 ans, s’est interposée entre un client en colère et un employé pour tenter de calmer la situation.

En entrant dans le magasin, j’ai vu que la personne devant moi agissait d’une manière pas polie , raconte-t-elle.

Après avoir été interpellé par la jeune femme, le client aurait commencé à proférer des propos racistes et sexistes contre elle.

Mme Baba, qui a filmé l'échange avec son téléphone, affirme que c’était la première fois qu’elle vivait une situation semblable.

La dispute se serait alors poursuivie dans le stationnement. Arrivé dehors, il a commencé à lancer des menaces de gauche à droite , explique Tamba Baba.

Un autre homme qui était aussi présent les a séparés pour éviter que la bagarre n’empire, alors qu’une autre témoin a commencé à filmer, souligne la présumée victime.

La police a été contactée par l’employé de la station-service, mais ils ne sont venus sur place que le lendemain soir pour recueillir le témoignage de la jeune femme.

Elle a décidé dans un premier temps de ne pas porter plainte, puis s’est ravisée, même si elle pourrait elle-même faire face à des accusations.

Tu ne peux pas voir un comportement comme ça et ne rien dire , ajoute celle qui est inscrite au programme de Techniques des services policiers au Collège Boréal.

Tamba Baba note que le client colérique était possiblement ivre, ce qui a été relevé par les policiers. Pour moi, ce n’est pas une excuse.

Ce n'est pas acceptable , a confié la victime présumée en entrevue avec CBC. Surtout quand il s'agit de racisme. Je ne pense pas pouvoir pardonner à quelqu'un qui a déjà été raciste.[...] Pourquoi penser à agir comme ça avec quelqu'un juste à cause de la couleur de sa peau?

Le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a indiqué sur Twitter être au courant de l’affrontement et qu’une enquête est en cours.

« Le Service de police du Grand Sudbury prend très au sérieux les signalements de crimes et d'incidents motivés par la haine et nous reconnaissons l'impact sur les membres de la communauté et la douleur qu'ils ressentent lorsqu'il y a des preuves de haine. »

Dans un micromessage publié mardi avant-midi, le SPGS implore la population de ne pas essayer d’identifier le suspect et de prendre contact avec lui.

Des individus sans lien avec l’incident ont été harcelés et menacés en raison d’informations erronées qui circulent sur les médias sociaux , indique la police.

Tamba Baba affirme qu’elle a reçu du soutien de ses amis depuis l’événement.

Et il faut arrêter de dire que ce n'est pas mon affaire, parce qu'au bout du compte, c'est l'affaire de tout le monde , ajoute la jeune femme.

Black Lives Matter Sudbury (BLM-S) l’a aussi contactée pour lui offrir un appui.

BLM-S condamne d’ailleurs toute suggestion selon laquelle Tamba Baba a attiré la violence en s'interposant. Il est clair que l’instigateur voulait faire réagir la victime.

Dans un communiqué, l’organisation affirme ne pas être surprise par l’incident et juge que c’était inacceptable. Malgré le fait qu'un seul individu ait perpétré cet acte, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un incident unique.

« Bien que Sudbury tente de se targuer d'être une communauté inclusive, sûre et et amicale, la population noire, autochtone et de couleur continuent de faire face à des attaques de cette nature régulièrement et sans hésitation. »