La Traversée internationale du lac Saint-Jean joint une association mondiale

Le marathon de nage en eaux libres, qui a quitté la Fédération internationale de natation il y a quelques mois, intègre la World Open Water Swimming Association (WOWSA).

La Traversée fera partie du circuit de l’Ultra Marathon Swim Series, lequel inclut une demi-douzaine de compétitions. Les autres épreuves se déroulent aux États-Unis, au Mexique, en Grèce et en Italie avec la traversée Capri-Napoli.

Nous nous sommes rapidement rendu compte que la Traversée et la WOWSA étaient sur la même longueur d’onde. C’est très excitant de pouvoir ainsi participer à la création d’un nouveau circuit, qui va mieux répondre aux besoins des marathons comme la Traversée et surtout aux demandes des nageuses et nageurs en eaux libres , a fat valoir le directeur général de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, Jérémie Bonneau.

Le marathon de nage jeannois permettra à son gagnant d’accumuler 4000 points dans le cadre de cette série.

La 68e édition de l’événement aura lieu le 30 juillet. Pour la première fois en trois ans, l'organisation sera en mesure d'accueillir des athlètes internationaux. La liste des nageuses et nageurs sera dévoilée sous peu.