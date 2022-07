Un véhicule récréatif pour contrer la hausse des surdoses à Winnipeg

Le centre d’accueil et de ressources Sunshine House a acheté un véhicule récréatif (VR) pour en faire un outil mobile de prévention des surdoses. Son défi : amasser les fonds nécessaires pour acheter l'équipement permettant de détecter la présence de produits dangereux dans des échantillons de drogue.

Le VR permettra à l'organisme de circuler dans différents quartiers de Winnipeg et de rejoindre les consommateurs de drogue pour les aider à ne pas consommer de substances dangereuses et réduire les comportements à risques.

« C'est un risque que les gens prennent tous les jours lorsqu'ils utilisent des substances non réglementées. Les gens pourront prendre des décisions en connaissance de cause. » — Une citation de Levi Foy, directeur général de Sunshine House

De cinq à six nuits par semaine, on le trouvera dans les quartiers Winnipeg's Central, West End, North End et Point Douglas.

Mais d'abord, Sunshine House, qui a reçu du financement de Santé Canada pour l'achat du VR , doit trouver 105 000 $ pour acheter l'équipement spécialisé dans le dépistage des drogues.

Encadrer la consommation de drogues

Le directeur général de Sunshine House, Levi Foy, explique que les gens s'installent dans plusieurs endroits pour consommer, dont des toilettes publiques, des restaurants et des bibliothèques.

En tant que site de prévention des surdoses, le véhicule récréatif leur fournira un espaces sécuritaire.

Nous pouvons intervenir et fournir une aide directe, ce qui, nous l'espérons, permettra d'inverser une grande partie des effets des surdoses et de prévenir les décès , explique-t-il.

Contrairement aux sites de consommation supervisée, un site de prévention des surdoses ne dispose pas d'une équipe de travailleurs de la santé.

Réduire les décès liés aux empoisonnements par les drogues

Selon les fournisseurs de soins de santé en toxicomanie de Winnipeg, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des surdoses liées aux consommation de drogues. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Selon l'organisme Manitoba Harm Reduction Network ( MHRN ), qui milite pour la prévention des surdoses, de plus en plus de Manitobains meurent à cause d'un approvisionnement en drogues auxquelles des substances toxiques ont été ajoutées.

Avant la pandémie, il y avait environ 200 décès dus à des intoxications par la drogue.

Ce nombre a doublé en 2021 pour atteindre 407 décès, a déclaré le coordinateur de MHRN pour Winnipeg, Jonny Mexico.

Il explique que le Manitoba est la seule province à l'ouest du Québec qui ne dispose pas d'un site officiel de consommation supervisée.

Selon le MHRN , cela fait plusieurs années que les membres de la communauté demandent plus de services pour réduire les méfaits et garder les gens en vie.

Le député provincial d’Union Station, Uzoma Asagwara, a pris la parole lors d'une collecte de fonds pour Sunshine House, vendredi dernier.

Uzoma Asagwara a souligné l'absence de financement provincial pour le VR de Sunshine House et déploré un sérieux manque d'investissement et d'engagement envers la réduction des méfaits au niveau provincial .

Le ministre de la Santé mentale et du Bien-être communautaire n'a pas répondu à la demande de commentaires de CBC/Radio-Canada.