Le Club Vidéo Flash : le David de Sherbrooke contre le Goliath des télévisions payantes

La recette du Magogois fonctionnait si bien qu'il a vu plus grand encore : sortir la location de films des endroits où on achetait une pinte de lait, le journal ou un paquet de cigarettes. Je trouvais qu’il manquait d’accessibilité. Il fallait réserver les films trois semaines d’avance. J'ai commencé à ouvrir des clubs vidéo à part entière.

Jean-Guy Veilleux se rappelle avec nostalgie du temps où il pouvait ouvrir deux et parfois même trois clubs vidéo chaque année. Le premier Vidéo Flash était sur la rue Prospect à Sherbrooke. Après, on a ouvert Saint-Hyacinthe, Magog, Windsor, East Angus, Coaticook, Drummondville, Rock Forest... En cinq ans, j'en ai ouvert plusieurs. On avait 17 clubs. On est monté à 125 employés. C'était dans les meilleures années.

« Les films, c’est un domaine qui m’a toujours intéressé. Je me suis toujours amusé à faire ce commerce-là. J’aimais ça. J’aime encore ça. C’est une passion », raconte le propriétaire de Vidéo Flash, Jean-Guy Veilleux. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Les affaires étaient bonnes. Très bonnes. On comptait entre 10 000 et 13 000 films dans chacun des clubs de l'homme d'affaires. Quand Men in Black est sorti, on en avait entre 100 et 150 copies par club vidéo. Jurassic Park, c'était pareil. On les louait tous! Je donnais un défi à mes employés de tous les louer. Ils m’appelaient à 23 h le soir pour me dire qu’ils avaient réussi , se souvient-il en souriant.

« Dans les bonnes années, il y avait plus de 5000 membres par club. On pouvait louer 2000 films par jour. Aujourd'hui? On ne parle même pas de 20 % de ça. Je n'aurais pas pensé ça pantoute, mais c'est arrivé. » — Une citation de Jean-Guy Veilleux, propriétaire de Vidéo Flash

Pour arriver à remplir les coffres de l'entreprise, il fallait tout de même que les dvd ne restent pas trop longtemps sur les tablettes. Dans le temps, 97 % des films nous coûtaient 100 $. Il fallait les louer plusieurs fois pour les rentabiliser, soit 25, 30 fois minimum et ça, c’était juste pour les payer. Après, on commençait à faire de l’argent. Des fois, on pouvait le louer 150 fois. Après, il y avait le marché de la revente. Les gens attendaient après pour les acheter. Ça ne fait pas bien, bien des années que ce n’est plus de même , se désole-t-il.

Encore aujourd'hui, une visite au club vidéo représente une activité spéciale pour bien des familles. « Les enfants, les bonbons, les ci, les ça, c’est une belle sortie. C’est plus facile aussi. C’est beau l’internet, mais c’est tellement plus facile de mettre un dvd dans la machine. Moins compliqué. Pas de problème de réseau. Pas de problème de rien », dit Jean-Guy Veilleux. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Des tonnes de copies... de CV!

S'il y avait un secteur où les ados se bousculaient pour travailler, c'était celui des clubs vidéo. Jamais M. Veilleux n'a connu de problème de pénurie de main-d'œuvre au cours des 30 dernières années. Les étudiants voulaient tous travailler dans les clubs vidéo, dit-il en riant. Le monde aimait ça. Ils écoutaient des films. On ne leur chargeait pas.

Puis, Netflix est arrivé dans le portrait avec les Illico, Disney +, Prime Video et les autres. Jusque dans les années 2010, c’était très bon. On était en augmentation. On a atteint un pic et les télévisions payantes sont arrivées. Après, tu pouvais louer un film à la télé. Ça nous grugeait de la clientèle. Tranquillement, le chiffre d’affaires baissait. On a arrêté d’ouvrir des clubs vidéo. C’est là que j’ai commencé à investir dans l’immobilier et que j'ai commencé à fermer des clubs. C'était en 2013.

Et c'est d'ailleurs parce que Jean-Guy Veilleux était propriétaire des bâtisses qui abritaient ses deux derniers clubs vidéo, situés sur la 12e Avenue Nord et sur la rue de Gilbraltar, dans le secteur Rock Forest, qu'il a pu continuer à louer des films aux amateurs sherbrookois. Je n'étais pas assujetti à des augmentations de loyer, entre autres.

Seulement à Sherbrooke, dans les années 1990-2000, on comptait au moins 12 clubs vidéo avec les chaînes Vidéotron, Blockbuster, Vidéo du dollar, International, etc. Dans quelques jours, il ne restera plus que celui de la rue Gibraltar dans le secteur Rock Forest. Photo : Radio-Canada

L'inflation? Pas au club vidéo!

S'il y a un secteur de l'économie qui semble avoir été oublié par l'inflation, c'est celui de la location de dvd. Un film, ça se loue 5 $, mais il y a toujours des spéciaux comme deux pour 8 $ ou même deux pour 5 $ la semaine. Il y a 30 ans, un film coûtait 2 ou 3 $. On se disait que si on augmentait trop, on allait se tirer dans le pied. Les frais fixes ont augmenté, mais les films nous coûtent moins cher. On pouvait se permettre de ne pas trop monter les prix , analyse M. Veilleux.

Et puis, il faut penser aux économies que l'on peut réaliser en visitant un club vidéo, rappelle Jean-Guy Veilleux. Un film sur Illico, c’est au moins 7 $. Si tu le veux en HD, c’est 8 $ plus les taxes. Ça peut monter vite. Je l’ai toujours dit, la différence c’est quand tu vas au club vidéo, tu payes et tu ne reçois pas de bill au bout du mois où tu te rends compte : "tabarouette! Ça coûte 250 $!" Ça ne paraît pas, mais l’ado a commandé des films. Moi, j’en ai commandé et tu arrives au bout du mois et toute la famille a acheté pas mal de films.

« Moins qu’il y a de compétition, plus que les prix vont monter. Ça se passe déjà. C’est pour ça que c’est rendu 9 $ louer un film à la télé. Avant, c’était le même prix qu’au club vidéo. C’est comme dans d’autres commerces, les gens vont se rendre compte de tout ça quand il n’y en aura plus, de clubs. » — Une citation de Jean-Guy Veilleux, propriétaire de Vidéo Flash

Non seulement, les films ne coûtent pas cher à louer, mais l'offre est vraiment plus intéressante en club vidéo, soutient M. Veilleux. On a des films que tu ne peux pas retrouver sur Internet ou à la télévision. Ils ne sont plus là. Ils ne peuvent pas garder 15 000 films en inventaire. Un amateur a plus de chance de retrouver un film au club vidéo que sur Internet, surtout s’il veut la version française.

Le propriétaire remarque également que lorsqu'une nouvelle franchise d'un film sort au cinéma, il y a un véritable engouement pour les chapitres précédents dans ses clubs vidéo. Quand il y a un nouveau Star Wars, un nouveau Jurassic Park, par exemple, ça donne envie aux gens de voir les autres de la série. Le premier d’une série, souvent, tu as de la misère à trouver ça ou tu vas l’avoir en version anglaise. Nous, on les a.

« Il y a des films qui ne vieillissent pas. Tu l’as vu il y a trois ans et tu veux le revoir encore aujourd’hui. Souvent, il y a un preview qui passe à la télé d'un film pour le samedi soir et les gens viennent au club vidéo pour le louer parce qu'ils ne veulent pas voir les messages [publicitaires]. » — Une citation de Jean-Guy Veilleux, propriétaire de Vidéo Flash

Toute la vie de Benoît Lamontagne tourne autour des clubs vidéo. « C’est un domaine qui m’a toujours intéressé. Je me suis toujours amusé à faire ce commerce-là. J’aimais ça. J’aime encore ça. C’est une passion! » Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Des classiques SVP!

Benoît Champagne travaille au sein de l'entreprise de M. Veilleux depuis presque 20 ans. C'est lui qui est responsable de l'achat des titres qui se retrouveront sur les tablettes des Vidéo Flash. C'est lui aussi qui s'occupe de la distribution, dans de nombreux clubs vidéo de partout au Québec, des films qui arrivent des grands studios. L'industrie de la location du dvd, il connaît ça.

Les classiques restent des classiques même au club vidéo, selon M. Champagne. Les Boys, ça n’avait pas de vie! Souvent, la cassette était finie, elle était trop louée. Il fallait en racheter et ce n’était pas facile à trouver! Les Elvis Gratton, ça a marché pendant 25 ans. Terminator, avec Arnold, ça a été incroyable, même encore aujourd’hui , dit-il en éclatant de rire.

Les films d’action et d’horreur trouvent encore preneur. Ça et tout ce qui est drame et... les films de chevaux! C’est incroyable comment les gens adorent ça. Les films de super héros, ça pogne encore. Il y a encore des bons box-offices qui marchent assez bien. Les marchés de location et de vente sont différents. Un marché de location, ce sont les films d’action [qui fonctionnent]. Dans le marché de vente, on va voir les documentaires, la musique, des dvd de spectacles qui sont populaires.

Encore eXXXtra populaires

Malgré la facilité à trouver des films pornographiques sur Internet, les clubs vidéo en louent encore. « Il y a encore un marché. Il y a encore de la demande. Un dvd, ça ne laisse pas de trace... », sourit le propriétaire du Vidéo Flash, Jean-Guy Veilleux. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Chose étonnante, ce qui se trouve derrière les portes battantes trouve encore son chemin vers bien des lecteurs dvd malgré l'offre abondante -et gratuite- disponible sur Internet. Et non, ce ne sont pas des personnes âgées qui peuvent être moins familières avec les rouages du web qui fréquentent ces salles interdites aux moins de 18 ans.

Il y a beaucoup de couples qui vont en louer. Et tu sais, Internet, ça laisse des traces, mais pas un dvd. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens préfèrent un dvd. C’est comme la musique. Certains disent qu’ils l’écoutent sur leur téléphone alors que d’autres préfèrent un CD et le mettent dans le système de son. La qualité de son est meilleure. Dans mon livre à moi, tu recules quand tu écoutes de la musique sur un téléphone. Ça dépend comment t’es maniaque , analyse Jean-Guy Veilleux.

Quel avenir pour les clubs vidéo?

Jean-Guy Veilleux ne se fait pas de cinéma sur ce qui attend son industrie dans le futur. L’avenir nous le dira. On ne voit pas d'augmentation dans les prochaines années, mais on commence quand même à voir un certain engouement, des gens qui s’intéressent à ça, qui se réintéressent à ça.

Son acolyte rappelle que les clubs vidéo ne dépendent pas uniquement des clients, mais aussi des grands studios qui doivent fournir la matière première : les dvd. Il ne faut pas qu’ils aient peur au niveau du physique. On disait que les CD de musique allaient disparaître. La journée que le numérique est arrivé, il y a un retour au niveau du 33 tours! souligne M. Champagne.

« Si on est encore là, c’est parce que c’est notre passion. On y croit encore, on croit encore au système. On a un marché pour ça. Peut-être que ce n’est pas un si gros marché, mais il est là. C’est un combat de tous les jours, mais quand tu y crois, c’est un combat qui est l’fun à combattre. » — Une citation de Benoît Champagne, employé de Vidéo Flash