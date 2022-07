Élections en Ontario : un petit parti fait appel d’une décision qui lui est défavorable

La formation provinciale None of the Above (NOTA) ne baisse pas les bras, malgré que sa caisse soit vide après son échec devant les tribunaux sur la participation des partis marginaux aux débats électoraux. La Cour divisionnaire lui a non seulement refusé une révision judiciaire au sujet des directives d'Élections Ontario, mais le contraint à payer 25 000 $ en honoraires à la partie adverse.