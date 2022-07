La requête des opposants au tramway devant la cour

La juge Nicole Tremblay de la Cour supérieure leur a demandé de cibler les travaux qui pourraient être suspendus jusqu'à l'automne. C’est à ce moment que sera entendue l’injonction interlocutoire visant à mettre fin au projet.

Mardi matin, les parties ont choisi de laisser tomber l'étape de l’injonction provisoire afin d’accélérer le processus judiciaire.

Elles reviendront devant le tribunal vendredi afin de fixer les dates d’audience prévues à l’automne. À ce moment, les arguments seront présentés au tribunal et des témoins pourront être entendus.

Au départ, la requête provisoire demandait la suspension des travaux et des expropriations. Maintenant, ce ne sont que les travaux irréversibles qui pourraient être suspendus selon l’entente intervenue entre les parties.

« Ce qui est important, c’est de protéger l'irréparable. C’est dans ce sens-là que ça va être négocié. » — Une citation de Dorys Chabot, membre du regroupement citoyen Québec mérite mieux

Des négociations hors cour sur ce point délicat devaient débuté mardi après-midi.

On a des rencontres planifiées [...] pour justement regarder tous les détails des travaux qui s'en viennent avec les échéances, parce qu’actuellement, on n’a pas ces informations-là , souligne Me Dominique Bertrand.

Accompagné d’une vingtaine de citoyens, l’avocat Guy Bertrand était devant la juge afin de contester le projet de tramway. Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

L’avocat Guy Bertrand s’est dit satisfait de la tournure des événements et heureux de l’ouverture des procureurs de la Ville. Toutefois, s’il y avait mésentente sur les travaux à suspendre, de nouvelles procédures pourraient être engagées.

Décision rapide

La juge Tremblay a souligné l'importance d'accélérer le processus étant donné que les deux parties attendent une réponse rapide de la cour : la Ville ne souhaite pas retarder la réalisation du projet et les plaignants veulent que les travaux soient suspendus au plus tôt.

Elle estime qu’il est urgent d’entendre le fond de la requête rapidement, surtout en ce qui concerne l’abattage des arbres et les expropriations que commande le projet.

Dans l’intérêt de la justice et par souci d'indépendance, la Cour supérieure a choisi de mettre le dossier entre les mains d’une juge extérieure à la ville de Québec. La juge Nicole Tremblay est du district judiciaire de Saguenay.

Les avocats de la Ville n’ont pas voulu commenter le dossier à leur sortie du tribunal.