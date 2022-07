Portapique : la PPO cherche des renseignements sur une fuite d’appels au 911

En juin 2021, le magazine Frank a décidé de diffuser les enregistrements de trois appels au 911 le soir de la tuerie de Portapique, dont un fait par le fils de 12 ans d’une des victimes.

La personne sur l’enregistrement affirmait que le tireur circulait à bord d’une voiture de police.

Ces enregistrements ont été obtenus par une source confidentielle.

Peu de temps après leur publication, la GRC a demandé à la Police provinciale de l'Ontario d’enquêter sur la fuite.

Cette dernière demande maintenant l’aide du public pour élucider l’affaire. Dans un communiqué diffusé mardi, on demande à quiconque ayant de l’information concernant la diffusion d'informations protégées relatives aux événements de 2020 - y compris les enregistrements des appels au 911, les images et les enregistrements vidéo de contacter sa ligne d’information confidentielle au 1-844-677-9401 ou de les contacter par courriel à l’adresse opp.arb.tips@opp.ca  (Nouvelle fenêtre) . Il est aussi possible de transmettre des informations à Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477) ou en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

La loi sur le 911 en Nouvelle-Écosse exige que les enregistrements des appels demeurent confidentiels. Ceux-ci peuvent être rendus publics, par exemple, lors de procédures devant les tribunaux.

La Commission des pertes massives a publié dans le cadre de l’enquête publique des transcriptions de certains appels au 911.