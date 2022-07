L’armée ukrainienne frappe au cœur d’une ville occupée par les Russes

Une frappe ukrainienne sur la ville occupée de Nova Kakhova, dans la région de Kherson, a fait au moins sept morts et des dizaines de blessés, selon un bilan provisoire fourni par l’administration d’occupation russe.

Le bombardement a été confirmé par les deux camps, qui livrent toutefois des informations contradictoires sur le bilan et les cibles touchées dans cette ville située à environ 70 km à l’est de Kherson.

Selon des responsables de l’armée ukrainienne de la région sud, la frappe a tué pas moins de 52 soldats russes et détruit un entrepôt de munitions.

Le chef de l'administration militaro-civile de Nova Kakhova, Vladimir Leontiev, a plutôt évoqué 7 morts et environ 60 blessés , en anticipant que le bilan va s'alourdir puisque l'ampleur des dégâts est énorme .

Il n’y a pas de cible militaire ici , a-t-il plaidé dans un message publié sur la messagerie Telegram, dans lequel il dénonce acte de terrorisme et une tragédie terrible .

Des dizaines de maisons ont été touchées , a-t-il ajouté, ainsi que des entrepôts, des magasins, une pharmacie, des stations-service et même une église . Selon lui, il est clair que c'est (une attaque) délibérée, violente, cynique avec des missiles de haute précision .

Cette image satellitaire fournie par la firme américaine Planet Labs PBC montre l'impact de la frappe ukrainienne sur Nova Kakhova, dans la région de Kherson. Photo : La Presse canadienne / AP/Planet Labs PBC

Des dizaines de personnes sont maintenant privées d’un toit et la ville a été lourdement endommagée, a aussi déclaré M. Leontiev à l’agence russe Tass.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dont l’authenticité n’a pu être vérifiée dans l’immédiat montrent un panache de fumée et des étincelles suivies d'une immense explosion qui illumine la nuit. Des photos montrent des débris projetés aux alentours et des bâtiments endommagés.

Selon des responsables de l'administration prorusse, des entrepôts touchés contenaient du salpêtre, un composé chimique pouvant être utilisé pour fabriquer des engrais ou de la poudre à canon. Cette affirmation a été démentie par l’armée ukrainienne.

Selon la télévision russe, la frappe était si puissante que des fenêtres d’immeubles situées dans un rayon de 2 kilomètres ont éclaté. Des médias russes ont d'ailleurs avancé qu'un hôpital et un entrepôt contenant de l'aide humanitaire avaient été touchés.

Toutes ces affirmations sur les installations touchées et les dommages subis ne peuvent être vérifiées de manière indépendante dans l'immédiat.

Ekaterina Goubareva, une vice-dirigeante de l'administration d'occupation de la région de Kherson a accusé les forces ukrainiennes d'avoir mené cette frappe avec des lance-roquettes multiples américains HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) dont Kiev avait célébré l’arrivée à la fin du mois de juin.

Les systèmes HIMARS, des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, peuvent toucher des cibles à environ 80 kilomètres, et Kiev disait espérer qu'ils permettraient de repousser les forces russes par endroits.

Au début du mois de juillet, l'Institute for the Study of War, basé à Washington, avait rapporté que des systèmes HIMARS avaient probablement été utilisés pour frapper un dépôt de munitions dans la ville occupée de Melitopol, dans la région de Zaporijia, voisine de celle de Kherson.