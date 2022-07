L’analyse des eaux usées laisse présager une septième vague de COVID-19 en Saskatchewan

L’Université de la Saskatchewan a publié l’analyse la plus récente des eaux usées de ces trois villes, lundi. Si la charge virale est parmi les plus basses enregistrées jusqu'ici, les données sont cependant en augmentation.

La charge virale a augmenté de 78,1 % à Saskatoon, de 78,9 % à Prince Albert et de 40,2 % à North Battleford au cours de la période analysée, comparé à la semaine précédente.

Selon le professeur de toxicologie et membre de la Société royale du Canada et de la Société de l’environnement, de toxicologie et de chimie, John Giesy, ces données, combinées à celles d’autres villes canadiennes et d’autres pays, montrent le début d’une nouvelle septième vague propulsée par le sous-variant BA.5 .

En Saskatchewan, le rapport indique que le sous-variant BA.5 comptait pour 14,2 % de la charge virale à Saskatoon, 14,8 % à North Battleford et 2,17 % à Prince Albert.

Les chercheurs demandent un accès aux données provinciales

L’équipe de surveillance des eaux usées demande depuis plusieurs semaines à l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) de lui fournir des données hebdomadaires sur les hospitalisations liées à la COVID-19. Selon John Giesy, ces informations sont essentielles pour prévoir le nombre d’infections et d’hospitalisations à venir, comme ils l'ont fait pour les vagues précédentes.

La province ne publie désormais que des données mensuelles.

John Giesy indique que le processus d’obtention des données prend du temps. Une ébauche d'accord sur le partage de ces données ne sera acheminé au ministère de la Santé que vers la fin de juillet à cause des vacances d’été.

John Giesy est un chercheur et professeur de toxicologie. (archives) Photo : Radio-Canada / /Université de la Saskatchewan

Ce ne sera pas aussi utile à ce moment-là que ça le serait maintenant , explique John Giesy.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a également demandé à l’équipe de surveillance des eaux usées de participer à un programme national d’analyse des données. Toutefois, les chercheurs attendent d’avoir accès aux informations pertinentes pour y participer.