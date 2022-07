Des élus de Rimouski et Forestville déçus des traversées annulées du CNM Évolution

Le maire de Rimouski, Guy Caron et la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, jugent « décevants » les récents bris à bord du CNM Évolution, qui ont forcé l'annulation de plusieurs traversées entre les deux villes dimanche et lundi.

Les trois allers-retours entre Forestville et Rimouski ont été annulés lundi. Dimanche, ceux de 16 h et de 18 h 15 ont aussi été annulés. Selon l'horaire, aucune traversée n'est prévue mardi et mercredi.

C’est décevant, effectivement. On voulait avoir un service qui soit fiable et viable , dit Guy Caron. Les gens ne peuvent pas vraiment toujours compter sur le traversier , lance de son côté Micheline Anctil.

Avec la saison touristique qui bat son plein, les deux maires estiment que ces bris arrivent à un bien mauvais moment.

La Ville de Rimouski ne peut pas financer un opérateur privé de traversier, selon M. Caron.

Ce qui est clair, c’est que le gouvernement Québec n’ira pas [non plus] dans le sens de subventionner des opérations, surtout au pied levé avec une élection , considère le maire de Rimouski.

Le maire de Rimouski, Guy Caron (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le bureau de réservation indique que le CNM Évolution est à quai en raison d'un bris mécanique. Pour l’instant, les trois aller-retour de jeudi entre les deux villes sont encore prévus.