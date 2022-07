Les images du télescope James Webb dévoilées dans les prochaines minutes

La première récolte de données réalisée par le télescope spatial James Webb sera présentée mardi matin par la NASA et ses partenaires, les agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (ASC).

Les images dévoilées à partir de 10 h 30 seront celles des nébuleuses de la Carène et de l'anneau austral, ainsi que celle du Quintette de Stephan, un groupe de galaxies. La toute première spectroscopie du télescope, celle de l’exoplanète WASP-96 b, sera également rendue publique.

Cette technique permet de déterminer le spectre d’un objet céleste qui contient des informations sur les éléments chimiques et moléculaires de son atmosphère. Il pourrait aussi permettre de comprendre comment la planète s’est formée, mais aussi de savoir si elle abrite des éléments révélateurs de la présence de vie.

En avant-première

Une première image, la plus profonde prise de l’Univers à ce jour, a été présentée lundi par le président américain Joe Biden. Elle montre dans un détail inégalé des galaxies formées quelques centaines de millions d’années après le big bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'amas de galaxie SMACS 0723 tel que vu par Webb (à gauche) et Hubble (à droite). Photo : NASA/ESA

Ce premier champ profond de Webb a été obtenu à l’aide de la technique de la lentille gravitationnelle qui, comme une loupe cosmique géante, permet de voir derrière l'amas galactique SMACS 0723 et d'amplifier les galaxies qui s'y trouvent.

L’amas apparaît tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années, mais la lentille permet de voir derrière lui des milliers de galaxies beaucoup plus vieilles, y compris les objets célestes à la luminosité plus faible qui n’avaient jamais été observés.

Dans les prochaines années, les astrophysiciens vont analyser cette image afin de mieux cerner leur masse, leur âge et leur composition.

La taille de cette image équivaut à peu près à celle de l'observation d'un grain de sable tenu à bout de bras.

La mission scientifique commence

Le télescope James Webb a été lancé le 25 décembre dernier depuis la Guyane française. Il est capable de regarder plus loin dans l’Univers que tous les autres télescopes grâce à son immense miroir principal et à ses quatre instruments percevant les signaux infrarouges, ce qui lui permet de percer les nuages de poussière.

Il a atteint son lieu de travail à 1,5 million de kilomètres de la Terre en janvier et ses structures et ses instruments scientifiques sont maintenant déployés, calibrés et testés.

La publication de ces résultats marque la transition entre la phase de mise en service du télescope et le début de sa mission scientifique. Pendant les cinq premiers mois de la mission, les instruments de James Webb seront utilisés exclusivement par les équipes associées aux treize programmes d'observation initiaux qui ont été sélectionnés à la suite d'un concours en fonction de leur intérêt scientifique pour la recherche en astronomie.

Plusieurs scientifiques canadiens et québécois participent à ces programmes.

Contribution canadienne

Le Canada fournit deux des quatre instruments essentiels à la mission Webb : NIRISS (pour imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge) et FGS (détecteur de guidage de précision).

Le NIRISS a recueilli certaines des données qui ont été partagées lors de la conférence de presse, avec le NIRCam américain, l’imageur principal de la mission.

Le NIRISS a des capacités d’imagerie spécialisées pour l’étude des atmosphères des exoplanètes et les galaxies très lointaines , note Nathalie Ouellette, scientifique chargée des communications pour James Webb au Canada et coordonnatrice de l’Institut de recherche sur les exoplanètes (iREx).

Quant au FGS, son travail est également au cœur des annonces, et de toutes celles qui suivront, puisque c’est le détecteur de guidage qui permet au télescope de pointer un objet et de réaliser les observations avec stabilité et précision.