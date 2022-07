Collisions impliquant des camions : une quarantaine de décès depuis le début de l’année

Au total, la PPO a recensé 4274 collisions impliquant au moins un véhicule lourd depuis le début de 2022.

Il s’agit d’une augmentation de 40 % par rapport à 2021 et cela représente près du quart des collisions sur lesquelles la PPO a enquêté.

Un peu plus de 500 de ces collisions ont entraîné des blessures, et 29 ont causé la mort d’au moins une personne.

Dans un communiqué, la PPO , qui participe cette semaine à une campagne nationale de sensibilisation, affirme que la conduite imprudente et agressive est en cause dans une majorité d'accidents.

Le communiqué souligne que la plupart des collisions auraient pu être évitées en respectant le Code de la route.

L’opération Safe Driver, qui se déroule du 10 au 16 juillet, est une initiative de l’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux.

La PPO et le ministère des Transports renforcent cette semaine l'application de la loi et l'éducation en matière de conduite à risque dans et autour des camions de transport.

La police surveille particulièrement trois comportements dangereux : la vitesse excessive, les changements de voie inappropriés et le fait de suivre de trop près.