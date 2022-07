Selon le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, le nombre de cas de coronavirus ne cesse de croître dans la région depuis le début du mois de juin.

Ce qu’on remarque, c’est que depuis le 6 juin, ça commence à monter. Doucement au début, mais là ça s’accélère. Les images qu’on a démontrent vraiment qu’il y a une hausse dans la région qui se fait sentir partout au Québec et même à travers la planète , a-t-il résumé, au micro de Julie Bergeron, animatrice de l’émission C’est jamais pareil.

Le directeur de la santé publique ajoute que le pourcentage de gens dont les tests s’avèrent positifs s’élève de jour en jour. Cette tendance se fait également sentir chez les employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). Environ 135 membres du personnel sont absents en raison de la COVID-19.

Plus contagieux

Le plus récent variant est plus contagieux que les précédents. Avec la saison estivale et les événements festifs qui la caractérisent, le contexte est propice à la propagation du virus.

Donald Aubin demande aux personnes qui contractent le coronavirus de respecter les consignes d’isolement. Elles doivent demeurer chez elles cinq jours et porter le masque pendant les cinq jours suivants.

« Si on est capables de restreindre la propagation autour de nous, on vient de faire un gain pour tout le monde. Il [le variant] est capable de déjouer un peu plus les mécanismes de protection. Il faut se méfier, le virus peut-être autour de nous et qu’on ne s’en rende pas compte. » — Une citation de Donald Aubin, directeur de la santé publique, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bien que la vaste majorité de la population régionale soit vaccinée, elles ne sont pas à l'abri de la COVID-19. Les personnes vaccinées sont cependant moins malades, selon Donald Aubin. Le médecin invite les gens qui n’ont pas reçu de doses de vaccins ou de doses de rappel à s’en prévaloir.

Il y a encore un bon groupe qui n’a pas reçu de deuxième dose , dit-il