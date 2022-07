Des usagers du CTrain veulent des stations plus ouvertes pour améliorer la sécurité

Afin d'améliorer la sécurité dans ses transports en commun, la Ville de Calgary continue de débattre des avantages et des inconvénients de fermer l’accès des quais du train léger sur rail (CTrain) aux personnes n’ayant pas acheté de billet. Cependant, selon certains usagers, la solution se trouve aussi dans la conception des stations.

Plus ouverte, facile d'accès et plus sûre

L'ancienne station de Victoria Park/Stampede à Calgary était reconnue pour ses problèmes de sécurité. Or, selon certains usagers, les rénovations de la station qui vient d'être rouverte ont amélioré la sécurité et une conception similaire profiterait à d'autres stations.

Je voyage souvent seule et je ne suis pas une athlète, loin de là, alors, en cas de besoin, où sont mes sorties? , raconte Jen Hall, usagère du transport en commun.

« Il y avait certainement des fois où vous entendez des cris ou des disputes, et c'est là que j'ai commencé à penser au pire des scénarios : Quelles sont mes options? Où suis-je? Que puis-je faire? » — Une citation de Jen Hall, usagère du CTrain

Avec une seule voie pour entrer ou sortir du quai de la station Victoria Park/Stampede, elle avait peur d'être piégée si une bagarre ou pire venait à éclater.

En octobre, deux nouvelles voies piétonnes y ont été ouvertes, facilitant la circulation des piétons dans le secteur et l'accès au train depuis les deux extrémités du quai et les deux côtés de la rue.

Selon elle, grâce à ces changements, la station semble déjà plus ouverte, facile d'accès et plus sûre .

Conception plus sécuritaire

Les stations Chinook, Marlborough, Zoo et de nombreux autres quais ont encore un problème de conception, disent des usagers.

La solution la plus fréquemment retenue est la mise en place de barrières ou de tourniquets. Le conseil municipal a demandé à Calgary Transit d’étudier cette option à l’automne.

Or, selon certains usagers, d’autres éléments doivent être mis en place.

Ils suggèrent plus de miroirs, un meilleur éclairage ou encore des entrées et sorties multiples comme à la station Victoria Park/Stampede. La présence de dépanneurs, de toilettes publiques, de musiciens de rue ou de jardins communautaires a également été suggérée.

Usages multiples

Selon Francisco Alaniz Uribe, professeur à l'école d'architecture de l'Université de Calgary, ces propositions reflètent une différente approche de la sécurité publique.

Il estime qu'à travers le monde, les stations qui réussissent ont des usages multiples et génèrent beaucoup de trafic piétonnier.

Tout cela crée davantage un environnement communautaire, un environnement plus sûr , indique-t-il.

Selon lui, la conception de la nouvelle gare Victoria Park/Stampede est sur la bonne voie.

« Elle est très intégrée au reste de la rue. C'est mieux en ce qui a trait à la perception [de la sécurité] et peut-être aussi de la prévention de la criminalité [...] même si personne d'autre n'est sur la plateforme, on ne se sent pas seul. » — Une citation de Francisco Alaniz Uribe, professeur à l'école d'architecture de l'Université de Calgary

Calgary Transit n'avait personne de disponible pour parler de l'architecture et de la sécurité des stations, lors de ce reportage.

Un porte-parole indique que les équipes de sécurité tiennent compte des lignes de visibilité et des dispositifs de sécurité quotidiennement, et que les concepteurs prennent ces principes en considération lorsqu'ils rénovent ou conçoivent de nouvelles stations.

Les rénovations de la station Victoria Park/Stampede devraient terminer l’année prochaine et coûter 60 millions de dollars.

Rectificatif : Une version précédente indiquait que les rénovations de la station Victoria Park/Stampede coûteraient 60 milliards de dollars. Il s'agit en fait de 60 millions.

Avec les informations de Lucie Edwardson