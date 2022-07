Le projet de piscine intérieure à East Angus ne fait pas l’unanimité

Annoncé il y a deux semaines, le projet de plateau sportif à East Angus est évalué à 8 millions de dollars. Québec paye une partie de la facture avec une enveloppe de 5 millions de dollars. Le reste doit toutefois être payé par les 14 municipalités de la MRC. Or, quatre d'entre elles, soit Cookshire-Eaton, Newport, Bury et Saint-Isidore-de-Clifton ont voté contre le projet.

« On a travaillé sur ce dossier-là depuis quelques années et puis, il aboutit enfin avec une majorité des municipalités qui étaient en faveur de cette piscine. C’était une demande qui était très présente. C’est sûr que ce n’est pas unanime, mais je dirais que ça s’est fait dans un très grand respect. »

En entrevue à l'émission Par ici l'info, la présidente du comité loisir de la MRC, Johanne Delage, affirme que toutes les municipalités ont été rencontrées par le comité. Les jeunes nous parlaient de ça. Les citoyens, les familles nous parlaient de cela. Elle a constaté que des citoyens de municipalités récalcitrantes étaient tout de même emballées à l'idée d'avoir une piscine intérieure à proximité. Les municipalités qui étaient plus récalcitrantes participent quand même à ce projet

« Un moment donné, beaucoup comme moi, on n'a plus d’enfants qui vont à l’école, mais on paye des taxes scolaires. »