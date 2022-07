Glen Murray voudrait remplacer l’hélicoptère de la police par des drones

La capitale manitobaine dépense environ 2,2 millions de dollars par an pour maintenir l'hélicoptère dans les airs.

Selon l’ancien maire, l'hélicoptère coûte trop cher.

« Je pense qu'il y a de bien meilleures façons de dépenser les fonds publics. » — Une citation de Glen Murray, candidat à la mairie de Winnipeg pour l'automne 2022

L'ancien maire pense que l'hélicoptère est obsolète. Il a dépassé sa date de péremption , déclare-t-il lors d'une entrevue donnée lundi soir.

Selon Glen Murray, les drones seraient moins coûteux et leur technologie récente serait plus efficace.

Pour le coût de quelques semaines d'exploitation d'un hélicoptère, vous pourriez avoir beaucoup plus de drones déployés dans beaucoup de véhicules , explique-t-il.

Glen Murray estime que l'argent dédié à l'hélicoptère pourrait être dépensé d'une meilleure manière.

Il faut trouver des économies quelque part et nous devons transférer nos dollars pour rendre nos quartiers plus sains et plus sûrs , déclare-t-il.

Un hélicoptère qui contribue aux efforts de la police

Le coût d'exploitation annuel d'Air1 représente moins d'un pour cent du budget de 320 millions de dollars du Service de police.

L'hélicoptère a contribué à la réussite de plusieurs opérations policières. Selon le rapport d'opérations de vols 2020 de la police, l'hélicoptère a contribué à sauver 13 vies en 2020.

L'unité des opérations de vols a empêché sept suicides et sauvé six personnes de l'incendie d'une maison, indique le rapport.

L'hélicoptère a participé à 2446 événements, il a aidé à retrouver 738 suspects ou personnes disparues et pris part à 101 poursuites de véhicules cette année-là.

Le maire de Winnipeg n'a pas le pouvoir de diriger les opérations de la police. La surveillance de la police est une fonction qui relève du conseil de la police de Winnipeg.

Glen Murray, qui a déjà été maire de 1998 à 2004, est l'un des 11 candidats inscrits pour les élections à la mairie cet automne. L'élection municipale aura lieu le 26 octobre 2022.

Les autres candidats à la mairie sont : Idris Adelakun

Rana Bokhari

Chris Clacio

Scott Gillingham

Robert-Falcon Ouellette

Shaun Loney

Jenny Motkaluk

Rick Shone

Desmond Thomas

Don Woodstock

Avec les informations de Bartley Kives