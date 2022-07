Une importante mortalité d’abeilles déçoit les apiculteurs de l’Î.-P.-É

Plus de la moitié des ruches ont été perdues au cours de l’hiver, à l’île, selon les données préliminaires de l’Association canadienne des apiculteurs professionnels.

Cela représente une perte d’environ 3500 ruches.

Mickael Jauneau produit plusieurs tonnes de miel par an, à Canoe Cove.

L’apiculteur de la région de Canoe Cove, Mickaël Jauneau se solidarise avec les autres producteurs de miel de l’île qui ont perdu leurs ruches.

Sa production n’a pas été touchée par les pertes, souligne-t-il soulagé.

« On est toujours déçu d’entendre que nos collègues perdent leurs colonies. C’est quand même désagréable d’ouvrir les ruches au printemps et de ne plus avoir une seule abeille. »