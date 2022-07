Le vapotage chez les ados, un problème de santé publique qui s’aggrave

L' INSPQ estime que la prévalence du vapotage, soit l’usage de l'un ou l'autre de ses produits au cours des 30 derniers jours, est passée de 10 % à 17 % au Québec entre l'année scolaire 2016-2017 et celle de 2018-2019. Au Canada, la proportion est passée de 9 % à 18 % au cours de la même période.

Pour l'organisme de santé publique, il s'agit là d'une augmentation considérable de la prévalence du vapotage chez les adolescents.

L’étude confirme cette tendance à la hausse autant chez les filles que les garçons. Ces derniers tendent toutefois à faire un usage plus important des produits de vapotage , a fait savoir Benoit Lasnier, conseiller scientifique à l' INSPQ et auteur principal de l'enquête intitulée Portrait de l’usage de la cigarette électronique chez les élèves du secondaire au Québec et dans le reste du Canada (Nouvelle fenêtre) .

Au Québec, 19 % des garçons ont rapporté avoir utilisé une cigarette électronique dans les 30 derniers jours contre 14,5 % des filles. Un peu plus du quart (26 %) des élèves interrogés ont rapporté en faire usage tous les jours ou presque, soit 29 % des garçons et 21 % des filles.

Aussi, l’usage de la cigarette électronique augmente en fonction du niveau scolaire , a précisé M. Lasnier.

Les auteurs du portrait reconnaissent toutefois que des événements importants ont eu lieu depuis que ces données ont été recueillies , soit de septembre 2018 à mai 2019.

On peut penser, en premier lieu, aux mesures de confinement imposées en 2020 en raison de la COVID-19. Auront-elles découragé les jeunes à vapoter? s'interroge Annie Montreuil, conseillère scientifique à l' INSPQ et co-autrice du portrait.

La limite à la baisse de 20 milligrammes par millilitre de nicotine imposée en juillet 2021 par le gouvernement canadien changera-t-elle quelque chose, tout comme le projet de règlement interdisant les arômes dans les liquides? Nous demeurerons à l’affût de ces tendances , a aussi assuré Mme Montreuil.