COVID-19 : des dizaines d’éclosions en cours et une demande accrue en vaccination

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 38 éclosions sont en cours dans des milieux de soins et de vie, ce qui représente une hausse de 6 par rapport à la semaine dernière. Une éclosion est déclarée lorsque plus de deux cas de la maladie sont dépistés dans un milieu.

En ce qui a trait aux employés, 175 sont en isolement.

En raison de ces éclosions, le CISSS a d'ailleurs invité les citoyens à réduire leurs visites dans les hôpitaux, les CHSLD , les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires.

Éclosion à la prison de Rimouski

À la prison de Rimouski, plus du tiers des détenus sont touchés, soit 45 sur 114. Six employés ont également reçu un résultat positif au dépistage du virus qui cause la maladie.

Une éclosion est en cours à l'établissement de détention de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada

Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ) estime que des mesures sont à mettre en place pour éviter la propagation de la COVID-19 au sein de l’établissement carcéral.

Depuis un bout de temps, le ministère de la Sécurité publique a réduit les mesures d’isolement des personnes incarcérées et l’isolement des personnes positives. Alors on voit les effets que ça peut avoir à l’intérieur, constate le représentant syndical.

« C’est un milieu fermé, alors on doit quand même avoir des mesures pour éviter justement ces propagations-là. » — Une citation de Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec

Il ajoute qu’il est primordial de limiter le risque auprès des membres du personnel. On ne peut pas se passer d’agent, on en manque près de 700 dans la province et le temps supplémentaire obligatoire est un moyen de gérer les établissements depuis près de deux ans , précise-t-il.

Une incitation à la vaccination

Cette recrudescence des cas semble inciter la population à se faire vacciner, indique le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Il y a quelques semaines, une centaine de rendez-vous étaient réservés chaque jour pour la vaccination, mais depuis que le directeur national de santé publique, Luc Boileau, a annoncé que le Québec se trouvait maintenant dans une 7e vague, plus de 150 rendez-vous sont réservés quotidiennement au Bas-Saint-Laurent.

Selon les dernières données accessibles, 44 personnes atteintes de la COVID-19 sont actuellement hospitalisées dans la région, dont 4 aux soins intensifs.

Avec les informations d'Édouard Beaudouin