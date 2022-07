COVID-19 : des dizaines d’éclosions en cours et une demande accrue en vaccination

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 38 éclosions et 13 vigies sont en cours dans des milieux de soins et de vie, ce qui représente une hausse de 6 éclosions par rapport à la semaine dernière. Une éclosion est déclarée lorsque plus de deux cas de la maladie sont dépistés dans un milieu.

En raison de ces éclosions, le CISSS a d'ailleurs invité les citoyens à réduire leurs visites dans les hôpitaux, les CHSLD , les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires.

À la prison de Rimouski, plus du tiers des détenus sont touchés, soit 45 sur 114. Six employés ont également reçu un résultat positif.

Une éclosion est en cours à l'établissement de détention de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada

Cette recrudescence des cas semble inciter la population à se faire vacciner, indique le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Il y a quelques semaines, une centaine de rendez-vous étaient réservés chaque jour pour la vaccination, mais depuis que le directeur national de santé publique, Luc Boileau, a annoncé que le Québec se trouvait maintenant dans une 7e vague, plus de 150 rendez-vous sont réservés chaque jour au Bas-Saint-Laurent.

Selon les dernières données disponibles, 43 personnes atteintes de la COVID-19 sont actuellement hospitalisées dans la région, dont 3 aux soins intensifs.