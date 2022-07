Le marché immobilier ralenti à l’île, mais les prix restent élevés

Selon la courtière immobilière de Charlottetown Kim Reddin, le marché n’est pas aussi fou qu’au printemps.

Nous avons moins d’offres multiples, moins de ventes au-dessus du prix demandé. Les prix sont en train de se stabiliser , croit-elle.

Les prix des maisons ont baissé régulièrement dans les deux plus grands marchés au pays - Toronto et Vancouver - depuis que la Banque du Canada a annoncé des hausses de son taux directeur.

Mais selon les plus récentes données de l’Association immobilière de l’Î.-P.-É., alors que les prix ont baissé légèrement vers la fin de l’hiver et le début du printemps, ils ont rebondi en juin alors que le prix moyen d’une maison s’est élevé à 416 000 $. C’est une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Selon le président de l’association, James Marjerrison, cette situation peut être expliquée par le fait qu’en comparaison avec d’autres marchés, le prix des maisons à l’île reste relativement abordable.

Plus longtemps sur le marché

Des agents immobiliers observent tout de même un allègement de la demande.

Même si les prix sont encore en hausse, les ventes ont diminué de 12 pour cent.

On voit un peu plus de portes ouvertes, les maisons sont sur le marché pour un plus grand nombre de jours , indique M. Marjerrison.

Mme Reddin indique que l’augmentation des taux d’intérêt a fait diminuer le budget moyen de ses clients pour acheter une maison de 20 pour cent. C’est une période difficile, les gens sont nerveux. Ils prennent du recul et attendent de voir ce qui va se passer avec les prix et les taux , mentionne Kim Reddin.

Des experts pensent que la Banque du Canada pourrait hausser une fois de plus ses taux d’ici la fin du mois.