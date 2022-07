Fermeture temporaire d’un tronçon du boulevard Saint-Joseph à Gatineau pour des travaux

Dès mardi, le tronçon du boulevard Saint-Joseph entre la rue Dumas et le boulevard des Allumettières est temporairement fermé à la circulation en raison de travaux de réaménagement dans le secteur de Hull.

Cette fermeture temporaire s’effectue en deux temps. D’abord, le tronçon sera inaccessible du 12 au 22 juillet, avant de rouvrir à la circulation automobile du 23 juillet au 7 août pendant les vacances de la construction.

Puis, dès le 8 août, il est prévu que ce tronçon referme complètement jusqu’en décembre 2022.

La Ville de Gatineau n’a toutefois pas précisé de date de réouverture du tronçon pour le mois de décembre.

Des détours sont à prévoir en raison des travaux sur le boulevard Saint-Joseph, entre la rue Dumas et le boulevard des Allumettières. Photo : Fournie par la Ville de Gatineau

La Municipalité soutient que l’accès aux commerces sera maintenu à l'aide des corridors de sécurité piétonniers et des panneaux de signalisation personnalisés seront mis en place afin de bien diriger la clientèle .

La Ville de Gatineau stipule par communiqué qu’il est prévu que la plupart des travaux soient effectués du lundi au jeudi, entre 7 h et 19 h, mais qu’il est possible que des travaux se déroulent aussi le vendredi.

Ces travaux font partie du projet de réaménagement du boulevard Saint-Joseph, qui entend procéder à la reconstruction des infrastructures et à des aménagements de surface entre les boulevards Saint-Raymond et Alexandre-Taché ainsi que sur certaines rues adjacentes , écrit la Ville.

Ce projet de réaménagement constitue un levier pour la revitalisation et la valorisation de cette importante artère commerciale , poursuit la Municipalité dans son communiqué.