Grève évitée, une entente de principe est conclue chez VIA Rail

Une entente de principe a été conclue avec VIA Rail, le Conseil 4000 et la section locale 100 d'Unifor, quelques heures seulement avant que les membres ne s'apprêtent à déclencher des mesures de grève.

Les deux parties ont négocié jusqu'à la toute dernière minute, après que le syndicat a reporté à deux reprises son ultimatum de grève. Unifor a finalement annoncé avoir conclu une entente de principe avec VIA Rail vers 2 h du matin, mardi.

La lutte contre les concessions proposées par VIA Rail n'a pas été facile, mais la détermination, l'engagement et la solidarité de nos membres ont aidé les comités de négociation à aller de l'avant et à conclure cette entente de principe , a déclaré Scott Doherty, négociateur en chef et adjoint exécutif au président national dans un communiqué.

Je tiens à remercier nos membres et le public voyageur de leur patience et de leur soutien, alors que nous avons continué à négocier après la date limite de la grève pour conclure cette entente. Sans eux, cet accord n'aurait pas été possible.

Les détails du nouveau contrat seront publiés une fois que l'accord aura été ratifié par les membres. Les services ferroviaires seront maintenus, en attendant les votes de ratification.

La menace de grève touchait plus de 2000 employés travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres d'entretien et de service à la clientèle de VIA Rail ainsi que dans les bureaux administratifs.

Les membres du Conseil 4000 et de la section locale 100 d'Unifor avaient donné un mandat de grève ferme à leur syndicat si une entente ne pouvait être conclue pour le renouvellement des conventions collectives.